Çeyrek ve gram altında seyir yönü nasıl? 17 Nisan altın fiyatlarında son rakamlar…

Altın fiyatları ne durumda? Döviz fiyatları ile birlikte bir aşağı bir yukarı yön değiştiren altın fiyatları son günlerde yükselişle devam ediyor. Ülkemizde altın geleneksel hediyeleşme aracı olarak da kullanıldığı için sıklıkla yatırımda da tercih ediliyor. Geleneklerimizde büyük bir yeri olan çeyrek altın, fiyatının çok yüksek olması sebebi ile yavaş yavaş yerini gram altına bırakıyor. Gram ve çeyrek altında günün fiyatları şu şekilde...