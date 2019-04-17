Çeyrek ve gram altında seyir yönü nasıl? 17 Nisan altın fiyatlarında son rakamlar…

ALTINA yatırım yapmak isteyen vatandaşlar fiyatları son durumunu merak ediyor. Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları yakından takip ediliyor. İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında 17 Nisan tarihli son rakamlar…
ALTIN FİYATLARI 17 NİSAN
GRAM ALTIN: 237,24 TL alış, 237,29 TL satış.
ÇEYREK ALTIN: 381,62 TL alış, 390,30 TL satış.
YARIM ALTIN: 760,86 TL alış, 780,59 TL
CUMHURİYET ALTINI: 1.588,00 TL alış, 1.604,00 TL satış.
EMTİA PİYASALARINDA SON DURUM
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov´un Rusya ile OPEC’in, ABD´nin artan piyasa payına karşı üretim artırma kararı alabileceğini söylemesi üzerine, petrol fiyatları hafif gerileyerek son dönemdeki yükseliş frenlendi.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya ve OPEC+ grubuna katılan ülkeler, Haziran ayında 1 Ocak’tan bu yana süregelen günde 1.2 milyon varil büyüklüğündeki üretim kısıntısının devam edip etmemeyi ele alacak.
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye’nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.13 düşüşle 71.21 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.05 düşüşle 63.54 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, küresel ticaret ticaretle ilgili gelişmelerin risk işştahını artırmasıyla düştü.
Küresel emtia piyasalarında;
– gümüş, yüzde 0.3 düşüşle 15.93 dolardan,
– altın, yüzde 1.01 düşüşle 1,278.2 dolardan,
– bakır, yüzde 0.1 düşüşle 2.932 dolardan,
– platin, yüzde 1.08 düşüşle 884.8 dolardan ve
– paladyum da yüzde 0.14 düşüşle 1,332.8 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 238 liraya, çeyrek altın 389 liraya, Cumhuriyet altını da 1,612 liraya döndü.