Çeyrek ve gram altında güncel fiyatlar… Petrol düşüyor, altın yükseliyor!

ALTIN fiyatlarında ufak hareketlilikler devam ediyor. Özellikle yatırım olarak altın almak isteyenler başta çeyrek altın, gram altın ve yarım altın fiyatlarını araştırıyor. Dünya piyasalarında ise altın yükselirken petrol fiyatları düşüyor…

ALTIN FİYATLARI 14 KASIM

Çeyrek Altın: 443,48 Lira

Yarım Altın: 887,11 Lira

Gram Altın: 271,75 Lira

ALTIN DÜN GÜNÜ NASIL KAPATTI?

İstanbul Kapalıçarşı'da 270,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 270,50 liradan, bin 782 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 803 liradan, 247,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 252,50 liradan, bin 741 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 761 liradan, 871 liradan alınan Yarım Ziynet 881 liradan ve 436 liradan alınan Çeyrek Ziynet 441 liradan satıldı.