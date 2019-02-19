Çeyrek ve gram altın kaç lira oldu? Altın fiyatlarında güncek rakamlar…

19 Şubat tarihinde altın fiyatları ne durumda? Altın fiyatları yatırımcılar tarafından ve altın hediye etmeyi planlayan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Altın fiyatlarının hızlı hareketi son haftalarda duruldu ve altın fiyatları yatay bir seyir izlemeye başladı. İşte çeyrek ve gram altında günün fiyatları…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 226,11 TL Satış 226,16 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 360,88 TL Satış 369,02 TL

YARIM ALTIN

Alış 719,51 TL Satış 738,04 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış 1.493,00 TL Satış 1.516,00 TL

ALTIN DÜN GÜNÜ NASIL KAPATTI?

İstanbul Kapalıçarşı’da 226,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 226,80 liradan, bin 493 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 514 liradan, 206,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 210,70 liradan, bin 459 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 479 liradan, 730 liradan alınan Yarım Ziynet 740 liradan ve 365 liradan alınan Çeyrek Ziynet 370 liradan satıldı.

EMTİA PİYASALARINDA SON DURUM

Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret toplantıları konusundaki iyimserlik etkisiyle Nisan ayından bu yana en yüksek düzeyine yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.30 artışla 15.79 dolardan,

– altın, yüzde 0.52 artışla 1,329.1 dolardan,

– bakır, yüzde 1.55 artışla 2.842 dolardan,

– platin, yüzde 0.17 artışla 808.3 dolardan ve

– paladyum da yüzde 1.7 artışla 1,431.1 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 226 liraya, çeyrek altın 369 liraya, Cumhuriyet altını da 1,514 liraya döndü.

Petrol fiyatarı, yatırımcıların, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü´nün (OPEC) kısıtlamalarının tedakir fazlasını engelleyeceği düşüncesiyle Kasım ayından bu yana en yüksek düzeyde.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye’nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.05 artışla 66.28 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.63 artışla 55.94 dolardan işlem görüyor.