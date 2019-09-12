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Çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum: 12 Eylül altın fiyatları…

Geleneksel birikim aracı altın fiyatlarına yönelik araştırmalar her gün olduğu gibi bugün de en çok araştırılan konular arasında kendine yer buluyor. Düğünlerde, nişanlarda ve sünnet törenlerinde aileler, dostlar ve akrabalar birbirlerine altın takanlar ve yatırım amaçlı tercih edenler ise genelde çeyrek ve gram fiyatları merak ediyor. İşte güncel altın fiyatları…

EKONOMİ 12.09.2019, 07:50
Çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum: 12 Eylül altın fiyatları…
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ALTIN fiyatları döviz kurlarındaki hareketlenmelerden ciddi şekilde etkileniyor. Geçtiğimiz günlerde dolar ve euroda yaşanan yükseliş altın fiyatlarına da yansıdı ve altın fiyatları hızlı bir yükseliş yaşadı fakat daha sonraki günlerde hemen hemen aynı oranlarda düştü ve dengelendi.

ALTIN FİYATLARI 12 EYLÜL

Gram altın: 276,46 TL alış, 276,53 TL satış.

Çeyrek altın: 442,34 TL alış, 452,36 satış.

Cumhuriyet altını: 1.829,00 TL alış, 1.856,00 satış.

Yarım altın: 881,91 TL alış, 904,72 TL satış.

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