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Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını kaç lira?

Altındaki yükseliş durdurulamıyor! Altın fiyatları gündemdeki gelişmelere göre yükseliş ve düşüş gösterebiliyor. Altın fiyatları güne yükseliş ile başladı. Yatırımlarını planlayan vatandaşlar, ülkemizi de yakından ilgilendiren gelişmeler sonrasında çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? sorusuna cevap arıyor... Bugün altının gramı 182,71'den alınıp 182,76 liradan satılıyor. İşte 9 Mayıs 2018 güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını kaç lira?

Altındaki yükseliş durdurulamıyor! Altın fiyatları gündemdeki gelişmelere göre yükseliş ve düşüş gösterebiliyor. Altın fiyatları güne yükseliş ile başladı. Yatırımlarını planlayan vatandaşlar, ülkemizi de yakından ilgilendiren gelişmeler sonrasında çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? sorusuna cevap arıyor... Bugün altının gramı 182,71'den alınıp 182,76 liradan satılıyor. İşte 9 Mayıs 2018 güncel altın fiyatları...

09 Mayıs 2018 Çarşamba 09:52
Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını kaç lira?
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"ÇEYREK altın kaç lira? Gram altın ne kadar oldu?" soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. 9 Mayıs Çarşamba altın fiyatındaki hızlı yükseliş sürüyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları gündemdeki gelişmelere göre yükseliş ve düşüşler yaşıyor. Düğünlerin, doğumların ve birçok kültürel öğenin de parçası haline gelmiş olan altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Altın 182-183 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise çeyrek altın kaç lira? İşte küçük ve büyük altın fiyatları.

GRAM ALTIN NE KADAR?

182,71 liradan alınırken, 182,76 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 288,97 liradan alınırken 295,50 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 576,13'den alınırken 591,00 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

1196,00 liradan alınıp 1208,00 liradan alıcı buluyor.

ALTIN NERELERDEN ÇIKARILIR?

Okyanus dipleri, akarsuların kumlu yatakları ve volkanik kuvarslar içerisinde altın madenleri yeryüzüne çıkar. Buralarda yeryüzüne çıkan altınların külçe halinde oldukları bilinmektedir. Sel yatağı kumlarının içerisinde ortaya çıkan altının kumdan ayırt edilmesi son derece kolaydır. Yassı ve yuvarlak bir kap altını ayırt etmekte kullanılan bir araç ve gereçtir. Okyanus diplerinde ve nehir yataklarında altın bulmak için ise tarak makinelerinden yararlanılır. Küçük parçacıklar halinde bulunan altınlar kuvars kayalıklarında ortaya çıkarlar.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Altınıçeyrek Altın Ve Gram Altın
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