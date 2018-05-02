Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını kaç lira?



"BUGÜN çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu?" soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Altın fiyatları sabah artmaya başladı ve tekrar yükselişe geçti. Altında Kasım ayından beri yükseliş gözlemlenmeye devam ediyor. 2 Mayıs Çarşamba altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükseliş yaşandı. Gram altın ne kadar? Altın kaç lira? Altın 172-173 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. 2.5.2018'de İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

172,93 liradan alınırken, 173,00 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın ise 274,70 liradan alınırken 280,92 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 547,69’dan alınırken 561,83 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

1149,00 liradan alınıp 1161,00 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.