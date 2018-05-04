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Çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum

"Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını ve küçük altın kaç lira?" soruları büyük merakla araştırılıyor. Yatırımcıların gözdesi altın fiyatlarında son durum nasıl şekillendi. Cumhuriyet altını ve küçük altın kaç lira? 5 Mayıs Cuma yani bugün adeta uçmaya başladı. Altının gramı 178,42'den alınırken 178,46 lira civarından satılıyor. İşte 4.5.2018 büyük ve küçük altın fiyatları...

Çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum

"Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını ve küçük altın kaç lira?" soruları büyük merakla araştırılıyor. Yatırımcıların gözdesi altın fiyatlarında son durum nasıl şekillendi. Cumhuriyet altını ve küçük altın kaç lira? 5 Mayıs Cuma yani bugün adeta uçmaya başladı. Altının gramı 178,42'den alınırken 178,46 lira civarından satılıyor. İşte 4.5.2018 büyük ve küçük altın fiyatları...

04 Mayıs 2018 Cuma 09:25
Çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum
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5 Mayıs Cuma 2018 günü yani bugün "çeyrek altın gram altın kaç lira? Cumhuriyet ve küçük altın ne kadar oldu?" soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 4.5.2018 altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi sürüyor. Altın 178-179 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

178,42 liradan alınırken, 178,46 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 284,60 liradan alınırken 291,04 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 567,43'den alınırken 582,07 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1173,00 liradan alınıp 1185,00 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

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