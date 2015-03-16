Çeyrek altın ne kadar oldu? 16 Mart 2015 güncel altın fiyatları

piyasada 97,15 liradan alınan 24 Ayar Külçe altın ın gramının satış fiyat ı 97,50 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 636,00 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 650,00 liradan, 88,41 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr) 95,03 liradan, 613,00 liradan alınan Tam Ziynet 634,00 liradan, 306,00 liradan alınan Yarım Ziynet 319,00 liradan ve 152,00 liradan alınan Çeyrek Ziynet 160,00 liradan satılıyor.

Serbest piyasada 97,15 liradan alınan 24 Ayar Külçe altın ın gramının satış fiyat ı 97,50 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 636,00 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 650,00 liradan, 88,41 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr) 95,03 liradan, 613,00 liradan alınan Tam Ziynet 634,00 liradan, 306,00 liradan alınan Yarım Ziynet 319,00 liradan ve 152,00 liradan alınan Çeyrek Ziynet 160,00 liradan satılıyor.

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