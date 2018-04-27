Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 27°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
107015
ALTIN
172.567
DOLAR
4.0739
STERLİN
5.6690
EURO
4.9228
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 27 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 27 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
NASA'nın gizli uzay mekiği tespit edildi
NASA'nın gizli uzay mekiği tespit...
Balık yemek parkinson hastalığına iyi geliyor
Balık yemek parkinson hastalığına iyi...

Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatlarında son durum

Altının düşüşü sürüyor! Altının gramındaki düşüş yatırımcısını az da olsa üzdü. Peki bugün çeyrek altın kaç lira? Gram altın bugün 172,27 liradan alınıp 172,30 liradan satılıyor. Düşüş sürerken yatırımcısı altın fiyatları konusunda anlık olarak araştırmalarını sürdürüyor. İşte altın almayı planlayanların ve altın yatırımcısının merakla araştırdığı 27.4.2018 altın fiyatları..

Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatlarında son durum

Altının düşüşü sürüyor! Altının gramındaki düşüş yatırımcısını az da olsa üzdü. Peki bugün çeyrek altın kaç lira? Gram altın bugün 172,27 liradan alınıp 172,30 liradan satılıyor. Düşüş sürerken yatırımcısı altın fiyatları konusunda anlık olarak araştırmalarını sürdürüyor. İşte altın almayı planlayanların ve altın yatırımcısının merakla araştırdığı 27.4.2018 altın fiyatları..

27 Nisan 2018 Cuma 09:13
Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatlarında son durum
banner404


ALTIN bugün de düşüşünü sürdürdü. "Çeyrek altın kaç lira? ve gram altın ne kadar oldu?" soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 27 Nisan’da altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi durdu. 27.4.2018 güncel altın fiyatları Altın 172-173 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise çeyrek altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

172,27 liradan alınırken, 172,30 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 276,92 liradan alınırken 283,18 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

552,11’den alınırken 566,37 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1147,00 liradan alınıp 1159,00 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
çeyrek Altın Ne KadarAltın Fiyatlarında Son Durum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dev destek! 3 ayda 7 milyar kaynak ayrıldı...
Dev destek! 3 ayda 7 milyar kaynak ayrıldı...
Dolar haftanın son gününde ne kadar?
Dolar haftanın son gününde ne kadar?
Tofaş ilk çeyrek kârını açıkladı
Tofaş ilk çeyrek kârını açıkladı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim