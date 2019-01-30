Çeyrek altın ne kadar? (30 Ocak 2019 altın fiyatları)

Altın fiyatlarında son durum nasıl? Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın ne kadar? (30 Ocak 2019 altın fiyatları)
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SPOT piyasada;

Gram altın 224 Lira

Çeyrek altın 364 Lira

Tam altın 1454 Lira

Yarım altın 729 Lira

Cumhuriyet altını 1503 liradan alıcı buluyor

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