Çeyrek altın ne kadar? (30 Ocak 2019 altın fiyatları)

Altın fiyatlarında son durum nasıl? Çeyrek altın fiyatı ne kadar?
SPOT piyasada;
Gram altın 224 Lira
Çeyrek altın 364 Lira
Tam altın 1454 Lira
Yarım altın 729 Lira
Cumhuriyet altını 1503 liradan alıcı buluyor
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