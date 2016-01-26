Çeyrek altın kaç lira ?

SERBEST piyasada 106,90 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramının satış fiyatı 107,30 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta 704 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 720 liradan, 97,28 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr) 104,73 liradan, 679 liradan alınan Tam Ziynet 700 liradan, 339 liradan alınan Yarım Ziynet 351 liradan ve 169 liradan alınan Çeyrek Ziynet 177 liradan satıldı.
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Son Güncelleme: 27.01.2016 01:14