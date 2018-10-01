Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ALTIN fiyatlarının 1 Ekim 2018 tarihinde sabah saatlerinde düşüş eğiliminde olması yatırımcılar tarafından takip edilirken Kapalı Çarşı ve serbest piyasada son durum nasıl? Ekonomi uzmanlarının Ekim ayına dair açıklamaları: 24-28 Eylül haftasında, ABD’de açıklanan verilerin birçoğunun beklentileri karşılaması, Fed’in gerçekleştirdiği Eylül ayı toplantısı sonrasında faiz oranında beklentilere paralel 25 baz puan artışa gitmesi ve Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları dolar ve dolar endeksinde değer kazanımlarını desteklerken ons altında değer kayıplarının ivme kazandığı görüldü. Teknik olarak bakıldığında, sarı metalin psikolojik seviyesi olan 1200 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 1175, 1164 ve 1157 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 1200, 1208,50 ve 1212 direnç seviyeleri izlenebilir.