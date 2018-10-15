Çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı! Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

CUMA günü, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden gram altın günü önceki kapanışa göre yüzde 1,40 azalışla 230 lira seviyesinden tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,13 azalışla 229,7 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 377 lira, Cumhuriyet altını da 1.536 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fi yatı da şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,69 primle 1.228 dolardan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Haftanın ilk işlem gününde çeyrek altın fiyatı 372 liradan alınıyor 377 liradan satılıyor.