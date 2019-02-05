Çeyrek altın fiyatı ne kadar? 5 Şubat altın fiyatları

ALTIN'IN gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından 220,4 lira seviyesinde dengelendi.

Dün ons altın fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,29 azalışla 220,1 liradan tamamladı.

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,14 primle 220,4 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 360 lira, Cumhuriyet altını 1.474 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,16 artışla 1.314,22 dolardan işlem görüyor.