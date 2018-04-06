Çeyrek altın bugün ne kadar? İşte altın fiyatlarındaki son durum...



ALTININ bir kaç günkü yükselişi devam ediyor. Bugün çeyrek altın kaç lira? CUmhuriyet ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. 6 Nisan Cuma altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi sürüyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları gündemdeki gelişmelere göre yükseliş ve düşüşler yaşıyor. Düğünlerin, doğumların ve birçok kültürel öğenin de parçası haline gelmiş olan altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Altın 173-174 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın kaç lira? İşte küçük ve büyük altın fiyatları.

GRAM ALTIN NE KADAR?

173,18 liradan alınırken, 173,24 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 274,60 liradan alınırken 280,81 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın da 547,49’dan alınırken 561,62 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

1135,00 liradan alınıp 1147,00 liradan alıcı buluyor.