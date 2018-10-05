ALTIN piyasasında ons değeri olarak ekonomi uzmanlar “1193,45 altında 1189,00 1184,70 ve 1181,50 kısa vadeli ilk hedefler olacaktır. Ancak 1193,45 üzerinde 1200,85 1205,00 1211,60 ve 1218 hedef konumuna gelebilir.” açıklamalarında bulundu. Dolar kuru, Rahip Brunson’un mahkemesi üzerine endekslenirken, uluslararası piyasalarda doların düşmesi, Türkiye’de doların yükselmesi dikkat çekti. 5 Ekim 2018 tarihinde Kapalı Çarşı’da ve serbest piyasada son durum nasıl?
4 Ekim 2018 tarihinde Amerikan Doları, serbest piyasada alış 6,17 lira üzerinden işlem görürken, dolar satış 6,18 lira. Euro alış, 7,10 lira, satış 7,11 lira üzerinden işlem görüyor. İngiliz Sterlini alış, 8,02 lira, satış 8,04 liradan işlem görüyor. İsviçre Frangı alış, 6,20 lira, satış 6,22 liradan satılıyor. Kanada Doları alış 4,75 lira, satış 4,78 liradan satılıyor. Rus Rublesi alış, 0,08 lira, satış 0,08 liradan serbest piyasada satılıyor.
Çeyrek altın bugün ne kadar?
Altın fiyatları, bugün Kapalı Çarşı’da en düşük değer 238 lira en yüksek değer 1.637 lira üzerinden işlem görürken, dolar kuru, %0,27 yükseliş yaşanıyor. Uluslararası piyasalarda İtalya’daki bütçe krizi, sarı-metal piyasaları güvenli liman haline getiriyor. ABD’de de ise ülkenin güçlü ekonomik verileri ve daha fazla faiz artırımı göstergelerine dayanarak altında düşüş yaşandı. ABD’de bu akşam tarım dışı istihdam raporunun yayınlanması bekleniliyor
ALTIN piyasasında ons değeri olarak ekonomi uzmanlar “1193,45 altında 1189,00 1184,70 ve 1181,50 kısa vadeli ilk hedefler olacaktır. Ancak 1193,45 üzerinde 1200,85 1205,00 1211,60 ve 1218 hedef konumuna gelebilir.” açıklamalarında bulundu. Dolar kuru, Rahip Brunson’un mahkemesi üzerine endekslenirken, uluslararası piyasalarda doların düşmesi, Türkiye’de doların yükselmesi dikkat çekti. 5 Ekim 2018 tarihinde Kapalı Çarşı’da ve serbest piyasada son durum nasıl?