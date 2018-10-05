Çeyrek altın bugün ne kadar?

Altın fiyatları, bugün Kapalı Çarşı’da en düşük değer 238 lira en yüksek değer 1.637 lira üzerinden işlem görürken, dolar kuru, %0,27 yükseliş yaşanıyor. Uluslararası piyasalarda İtalya’daki bütçe krizi, sarı-metal piyasaları güvenli liman haline getiriyor. ABD’de de ise ülkenin güçlü ekonomik verileri ve daha fazla faiz artırımı göstergelerine dayanarak altında düşüş yaşandı. ABD’de bu akşam tarım dışı istihdam raporunun yayınlanması bekleniliyor