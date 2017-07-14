Çeyrek altın 230 liradan satılıyor

DÜN , dolar/TL'deki değer kayıplarına paralel 139,5 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı günü de yüzde 0,3 azalışla 139,6 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne sınırlı da olsa yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 139,7 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 230, Cumhuriyet altını da 937 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı dün yüzde 0,2 düşüşle 1.217,6 dolardan günü tamamlamasının ardından şu dakikalarda yatay seyirle 1.218,6 dolardan alıcı buluyor. Uzmanlar, altının ons fiyatının 1.215-1.225 dolar ve gram fiyatının da 139,35-141,25 lira bandında işlem görebileceği öngörüsünde bulundu.
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