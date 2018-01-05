Çevreci Kart'la eğitime destek

MURATPAŞA Belediyesi'nin Türkiye'de ilki gerçekleştirerek, evlerde ayrıştırılan ambalaj atıklarının alışveriş puanına dönüştüğü 'Çevreci Komşu Kart' projesinde 21 ay geride kaldı. Nisan 2016'da pilot bölge Memurevleri Mahallesi'nden başlayan proje, 2017'nin mart ayında 56 mahalleye yaygınlaştırıldı. Proje kapmasında Muratpaşa'da her ev için bir Çevreci Komşu Kart hazırlandı. 84 bin 71 Çevreci Komşu Kart evlere dağıtıldı. Proje kapsamında 24 bin 67 kart aktif olarak kullanılırken yıl sonu itibariyle 4 milyon 276 bin 332 kilogram cam, plastik, kağıt, metal gibi farklı niteliklere sahip ambalaj atığı evlerden toplandı. 'Atma, biriktir, kazanalım' sloganıyla hayata geçirilen ve ilk yılında Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülü'ne değer görülen projeyle evlerden toplanan ambalaj atıkları karşılığında 1 milyon 182 bin 789 TL karşılığı puan kartlara yüklendi. Yüklenen puanların 1 milyon 79 bin 760 TL'ye karşılık gelen bölümü anlaşmalı marketlerde kullanıldı. Kartlarda kalan 103 bin 38 TL karşılığı puan ise 1 Ocak tarihi itibariyle gelecek eğitim yılında üniversite öğrencilerine burs olması için Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı'na bağışlandı.