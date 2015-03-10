Cep'ten gelen tehlikeye dikkat

EKONOMİK zorluklar nedeniyle çareyi kredi kartlarında arayan vatandaşlar, bu nedenle artan borçlarını da yine borçlanarak çözmeye çalışıyor. Bunu fırsat bilen bazı kişiler de paralarına para katıyor.

KISA MESAJ VE ARAMA

Bu nedenle, vatandaşın 5,5 milyar liraya ulaşan kredi kartı borcunu yüzde 10 faizle taksitlendiren ‘POS cihazı tefecileri’nin sayısı son yıllarda patladı. Son 3 yılda tespiti yapılabilen işyerlerinin sayısı 300’den 2 bine kadar yükseldi. Cep telefonu mesajı ve sesli arama yöntemiyle borçlulara ulaşan POS cihazı tefecileri vatandaşı yeni borç sarmalına sokuyor.

ACİL MÜDAHALE GEREKLİ

5 bin liralık kredi kartı borcu karşılığında vatandaş 500 lira faiz ödüyor. Vatandaşın borçlarının kartopu gibi büyümesine neden olan pos cihazı tefecilerine Maliye Bakanlığı’nın ve BDDK’nın acil müdahale etmesi gerekiyor.

BEDELİ PEŞİN ÖDÜYOR

Sistem bazı kuyumcu, cep telefonu ve kontör satıcıları ile beyaz eşya satan dükkanlarda işliyor.

- Tefeciler 'Kredi kartı borcunuzu sadece yüzde 10 faizle taksitlendirelim' SMS’leri ya da sesli aramayla vatandaşa ulaşıyorlar.

- Vatandaş teklifi kabul ettiğinde POS cihazı tefecisine gidiyor.

- Tefeci kart borcunun tamamının bedelini vatandaşa ödüyor.

ALIŞVERİŞ YAPMIŞ GİBİ

- Sonra dükkanındaki POS cihazından ödediği borcun üzerinde yüzde 10 ilave ederek 12 taksitli çekim yapıyor.

- Sanki alışveriş yapmış gibi kredi kartından çekilen bu parayla vatandaş yüzde 10 faizle borçlanmış oluyor.

- Sistemin tefeci için hiçbir riski yok. Kart sahibi taksitleri bankaya ödüyor.

AKILLI YAZARKASALAR BEKLENENİ VERMEDİ

POS cihazıyla tefeciliği önlemesi hedeflenen akıllı yazarkasa sistemi ise bekleneni veremedi. Bu cihazlar, esnaf tarafından kesilen fişlerin anında Ankara’dan görülebilmesini amaçlıyordu. Kayıtdışı ve şüpheli işlemlerin de BDDK ve Maliye birimlerince anlık tespiti hedefleniyordu. Bu cihazların halen bilgi havuzuna veri aktaramadığı iddia ediliyor.

"HÜKÜMET SEYREDİYOR"