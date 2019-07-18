Cep telefonu sektöründe kritik düzenleme! Bir dönem sona eriyor

EKONOMİK düzenlemelerin de içinde yer aldığı "torba yasa" Meclis'ten geçti. Yasada, cep telefonu alım satımına ilişkin çok önemli düzenlemeler yer aldı. Bunlardan biri de GSM şirketlerince yetkilendirilmiş bayilerden taksitle alınan cep telefonları…

Önce, bu düzenlemeye bir göz atalım. Buna göre, Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'ne ( MCKS) kayıtlıyken elektronik kimlik bilgisi kopyalanmış gerçek cihazlar ve mobil haberleşme hizmeti sunan işletmeciler tarafından finansman borcu bulunduğu bildirilen cihazlar, borcun devam ettiği süre boyunca sadece eşleştirme yapılan abone numaralarıyla kullanılmak üzere kullanıma açılacak. İşletmeciler finansman borcu ödenen cihazları, eşleştirme yapılan numara kısıtının kaldırılmasını teminen MCKS'ye bildirecek.

AL SAT VE NAKİT YARAT DÖNEMİ KAPANACAK

Peki, bu ne anlama geliyor? Bazı vatandaşlar, nakit ihtiyaçlarını gidermek ve günlük nakit yaratmak için 12 ya da 24 ay taksitle aldığı yüksek tutarlı, yeni nesil cep telefonlarını, ambalajını bile açmadan bir başka bayie ya da internet üzerinden 1000 TL'ye kadar indirimle satıyordu. Yeni yasa ile borcu bulunan ve taksitleri ödenmeyen cepler iletişime kapatılacak. Abone, cihazı borç ya da taksit döneminde başka birine satamayacak. Böylece, cep telefonu ile nakit yaratmanın yanı sıra dolandırma amaçlı girişimlerin de önüne geçilmesi hedefleniyor.

YENİ ALIM SATIMDA

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından bu yöntemle alınacak cep telefonları için uygulamanın söz konusu olacağını söyledi ve tüketicileri bu konuda uyardı.