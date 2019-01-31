Cep telefonu kredisinde taksit düzenlemesi uzatıldı

Cep telefonu kredilerinde bugün sona erecek olan 12 ay taksit uygulaması nisan ayı sonuna kadar uzatıldı.

Cep telefonu kredisinde taksit düzenlemesi uzatıldı
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BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, "3 bin 500 TL'nin üzeri cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 12 aylık taksit imkanı nisan sonuna kadar sürecek" dedi. Akben, "3 bin 500 TL'nin üzeri cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 12 aylık taksit imkanı 31 Ocak'ta bitecekti. Bu taksit imkanı nisan sonuna kadar sürecek" ifadelerini kullandı. Fiyatı 3 bin 500 lirayı aşan cep telefonlarının satışında normalde 6 ay olan taksit süresi Kasım 2018'de, 31 Ocak 2019'a kadar geçerli olmak üzere 12 ay olarak yeniden belirlenmişti.

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