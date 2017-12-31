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Cep telefonu faturalarına zam geliyor

Mobil telefonlar için alınan özel iletişim vergisi artırıldı. Böylece cep telefonlarında faturalar da yükselecek

Cep telefonu faturalarına zam geliyor

Mobil telefonlar için alınan özel iletişim vergisi artırıldı. Böylece cep telefonlarında faturalar da yükselecek

31 Aralık 2017 Pazar 10:47
Cep telefonu faturalarına zam geliyor
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MOBİL telefonlar için alınan özel iletişim vergisinin maktu vergi tutarı artırıldı. Bu karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında açıklandı. Özel İletişim Vergisi kararı, "Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç) yirmi milyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınır. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz." hükmü yer almaktadır" denildi.

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ 53 LİRA

Buna göre, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484) ile yeniden değerleme oranı 2017 yılı için yüzde 14,47 olarak tespit edildi. Buna göre, söz konusu maktu vergi tutarı 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren 53,00 TL olarak uygulanacak.

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Cep Telefonu Faturalarına Zamözel Iletişim Vergisi
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