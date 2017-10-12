Cep telefonu faturaları ucuzlayacak

PLAN ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba tasarının telekomünikasyonla ilgili maddeleri kabul edildi. Torba tasarıyla internet, haberleşme hizmetlerinde özel iletişim vergisini yüzde 7.5'a indirmesiyle cepteki fatura da hafifliyor.

GSM OPERATÖRLERİNE UYARI

Maliye Bakanı Naci Ağbal, GSM operatörlerine seslenerek, "Hükümet vergiyi indiriyor. Siz de bunu faturalara yansıtın. Buradaki düzenlemenin muhatabı doğrudan tüketici" dedi. Hükümet, mahalle olan binlerce köydeki bakkal, kahve, berbere 2020 yılına gelir vergisi muafiyeti getirdi. Yine bu köylerdeki hanelerin elektrik ve su abonesi olması zorunluluğu da erteleniyor.

