Cep telefonu alacaklar dikkat! Yüzde 50'ye çıktı, fiyatlar cep yakacak

CUMHURBAŞKANI Kararnamesiyle cep telefonlarındaki ÖTV oranında değişikliğe gidildi. Tüm telefonlarda yüzde 25 olan ÖTV oranı, yüzde 40 ila yüzde 50'ye çıkarıldı. Böylece giriş seviyesi telefonlar da dahil olmak üzere akıllı telefonlar yüksek ÖTV'ye dahil olacak.

FİYATI BİN 500 TL'Yİ AŞANLARIN ÖTV ORANI YÜZDE 50'YE ÇIKARILDI

Şubat ayında TBMM'de kabul edilen yasa ile cep telefonlarından, ÖTV matrahlarına göre farklı oranlarda vergi alınmasının önü açılmıştı. 13 Şubat'ta TBMM'ye sunulan yasa teklifi cep telefonlarını 1.200 TL altında fiyata sahip olanlar, 1.200-2.400 TL fiyata sahip olanlar ve 2.400 TL'nin üzerinde fiyata sahip olanlar şeklinde üçe ayırmış, fiyatı 2.400 TL'nin altında olanlar için yüzde 25, fiyatı 2.400 TL'nin üzerinde olanlara yüzde 50 ÖTV getirilmesi önerilmişti. Son düzenleme ile bu oran 1.500 TL'ye çekilmiş oldu. Tüm telefonlarda yüzde 25 olan ÖTV oranı, vergi matrahı 640 TL ile 1.500 TL arasında olanlarda yüzde 40'a, matrahı 1.500 TL'yi aşanlarda yüzde 50'ye çıkartıldı.

VERGİ YÜKÜ YÜZDE 80'E YAKLAŞTI

Böylece orta ve üstü hatta bazı başlangıç seviyesi akıllı telefonlar bile yüksek ÖTV'ye dahil olacak. Düzenleme ile cep telefonundaki vergi yükü TRT bandrolü de hesaba katıldığında yüzde 80'e yaklaştı. Dolayısıyla markaların ÖTV artışını yakın zamanda fiyatlara yansıtması bekleniyor.

2 BİN TL'LİK TELEFONDA FARK 649 TL OLACAK

Düzenleme öncesi matrahı 2.000 TL olan bir telefon tüketicinin karşısına vergilerden sonra 3.245 TL olarak çıkıyordu. Yeni düzenleme ile tüketici 2.000 TL bir telefon için 200 TL TRT payı, 1.100 TL ÖTV, 594 TL KDV olmak üzere toplam 3.894 TL ödeyecek. Ucuz telefonların fiyatı ise modele ve cihazın özelliklerine göre en az 300 lira artış gösterecek.