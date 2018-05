CEO Ertekin: TMSF yönetimindeki Boydak Holding büyümeye devam edecek

TMSF yönetimindeki Boydak Holding Türkiye’nin en önemli basın kuruluşlarının katıldığı bir basın gezisi düzenledi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Muhiddin Gülal, Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Güler, Fon Kurulu üyeleri ve CEO Alpaslan Baki Ertekin’in ev sahipliği yaptığı basın gezisinde, Ertekin şunları söyledi:



"Boydak Holding, sektöründe lider olan markaları ile 2017 yılını yüzde 30 büyüme ile kapatarak, ISO 500’de 7 şirket, II.500’de ise 2 şirket ile yer aldı.



"Önümüzdeki dönem hedeflerinde ise geleceğe büyük bir umut ve güvenle bakıyor. Boydak Holding markasına değer katmak, müşterilerini, çalışanlarını mutlu etmek ve Türkiye’nin çıkarlarını her şeyin önünde tutmak için her geçen gün daha büyük bir gayretle işini odaklanıyor.



"Boydak Holding Ocak ayında 2018 büyümesini yüzde 5 buçuk olarak açıklamıştı. 2018 ilk çeyrekte büyümesini yüzde 7 buçuk olarak revize ediyor.



"Bunun da ötesinde 2017 yılı Türkiye ihracatının çok iyi olduğu ve uzunca bir süre 150 milyar dolar bandına sıkışan ihracatın 157 milyar ile kapattığı bir yıl oldu.



"Bu sene Ekonomi Bakanlığı ihracat hedefini 169 milyar dolar olarak açıklayarak yüzde 10’dan daha fazla bir büyüme öngördü.



"Biz de Boydak Holding olarak geçen sene 380 milyon dolar civarında bir ihracat ile yılı kapatmıştık. 2018 yılına girerken 400 milyon dolar olarak açıkladığımız ihracat hedefimizi 420 milyon olarak revize ediyoruz.



"Boydak Holding olarak kurumsal değerlerimize bağlı olarak oluşturduğumuz stratejinin başarısına inanıyoruz.



"Müşterilerimizin, bayilerimizin, tedarikçilerimizin ve çalışanlarımızın ilk tercihi olmak ve bunu devam ettirmek.



"Hedefimiz, bir yandan müşterilerimize değer yaratırken diğer yandan etkin bir organizasyon yapısı ile karlı bir büyüme sağlamak.



"2018 yılı içerisine Boydak grubunun mevcut üretim tesisleri olan Boytaş, İstikbal ve Merkez Çelik’e yaklaşık 100 milyon TL’lik yatırım yapacağız.



"Boydak Holding mobilya grubu yani İstikbal, Bellona ve Mondi Türkiye’de mobilya sektörünün açık ara lideri konumundadır.



"Modern ve kurumsal mağazacılık anlayışı, mağaza sayısı ve m2si, her kesimden tüketiciye hitap eden tasarım anlayışı, satış sonrası hizmeti, tüketici memnuniyeti, yaşam standardını artıran ürün anlayışı gibi birçok konuda sektörün hem lideri hem de ilkleri gerçekleştirme başarısını gösteren rol modelidir.



"Boydak Holding tüm bu özellikleri ve bakış açısıyla mobilya sektörüne kurumsallığı kazandırmıştır.



"Liderliğini devam ettirerek 2023 yılında dünya mobilya sektöründeki en önemli 3 markadan biri olmak en önemli hedefidir.



"Boydak mobilya grubu geçen yılı 1480 mağaza sayısı ile kapatmıştı. 2018’de Nisan sonu itibariyle bu sayı 1502’ye ulaşmıştı.



"Mağazalarımızı hem nitelik olarak geliştirmeye hem de potansiyel olarak gelişim göstereceğine inandığımız bölgelerde mağazalaşma yatırımlarımız devam edecektir.



"Önümüzdeki dönemde bir dünya markası olma yolunda uluslararası dağıtım ağımızı daha da güçlendirmeye, inovatif çözümlerle, teknoloji entegrasyonunda dünya standartlarında bir sisteme ulaşmaya odaklanıyoruz.



"Ülkemiz sınırları içerisinde ürettiğimiz katma değerli ürünlerle, faaliyet gösterdiğimiz alanlardaki bölgesel pazarlarımızla birlikte, ihracata hız vererek uluslararası alanda yeni başarılara imza atmak istiyoruz.



"Sektörlerimizle ilgili küresel gelişmeleri dikkatle izliyoruz, uluslararası fırsatları ve pazar koşullarındaki gelişmeleri avantaja çevirerek büyümeye devam edeceğiz."