Cem Geyik: "Türkiye doğrudan satışta dünya lideri olabilir"

TEKNOLOJİNİN hızla gelişmesi özellikle Z kuşağının tüketim alışkanlığını ciddi bir şekilde dönüştürdü. Beklentileri değişen Z kuşağı için doğrudan satış sektörünün büyük fırsatlar barındırdığını belirten Cem Geyik, “Eskiden müşteri tercihlerini, ürünler hakkındaki görüşlerini öğrenmek için anketler yapardık. Şimdi ise tüm bunları öğrenmek için sosyal medyayı inceliyoruz. Artık gençler dergilerde yazılanlardan çok sosyal medya ünlülerinin söylediklerine göre hareket ediyorlar. Bu yüzden sosyal medya markalar için çok daha önemli” dedi.

“Doğrudan satış gençler için girişim merkezi”

Türkiye’nin genç nüfusunun fazla olması nedeniyle doğrudan satış sektöründe avantajlı olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Özellikle Z kuşağı dokuz-altı çalışmak yerine çalışma saatlerini kendisinin belirlediği daha özgür iş alanlarını tercih ediyor. Doğrudan satış sektörü iş arayan gençler için alternatif bir platform olanağı sağlıyor. İster full time olsun ister partime, gençler bir şekilde işin içinde kalabiliyor. Sektör eskiden annelerin cilt bakım ürünleri sattığı bir sektör olarak bilinirdi. Artık gençler için girişim merkezine dönüşmüş durumda. Satış yapmak aslında kişiyi güçlü yapan bir meslek. Her reddedildiğinizde başarılı olmak için yeni bir fırsat ortaya çıkıyor.”