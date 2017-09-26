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Cem Geyik: "Türkiye doğrudan satışta dünya lideri olabilir"

Gençlerin artık dokuz-altı çalışmak yerine girişimcilik değeri yüksek, daha rahat çalışıp karar verdikleri işlere yöneldiğini belirten QNET Türkiye, Orta Asya ve Rusya Bölge Müdürü Cem Geyik, “Genç nüfusa sahip Türkiye’de doğrudan satış sektörü hızlı büyüme gösteriyor. Gençler daha özgür oldukları sektöre büyük ilgi gösteriyor, bu potansiyel Türkiye’yi dünyada lider konuma getirebilir” dedi

Cem Geyik: "Türkiye doğrudan satışta dünya lideri olabilir"

Gençlerin artık dokuz-altı çalışmak yerine girişimcilik değeri yüksek, daha rahat çalışıp karar verdikleri işlere yöneldiğini belirten QNET Türkiye, Orta Asya ve Rusya Bölge Müdürü Cem Geyik, “Genç nüfusa sahip Türkiye’de doğrudan satış sektörü hızlı büyüme gösteriyor. Gençler daha özgür oldukları sektöre büyük ilgi gösteriyor, bu potansiyel Türkiye’yi dünyada lider konuma getirebilir” dedi

26 Eylül 2017 Salı 11:50
Cem Geyik: "Türkiye doğrudan satışta dünya lideri olabilir"
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TEKNOLOJİNİN hızla gelişmesi özellikle Z kuşağının tüketim alışkanlığını ciddi bir şekilde dönüştürdü. Beklentileri değişen Z kuşağı için doğrudan satış sektörünün büyük fırsatlar barındırdığını belirten Cem Geyik, “Eskiden müşteri tercihlerini, ürünler hakkındaki görüşlerini öğrenmek için anketler yapardık. Şimdi ise tüm bunları öğrenmek için sosyal medyayı inceliyoruz. Artık gençler dergilerde yazılanlardan çok sosyal medya ünlülerinin söylediklerine göre hareket ediyorlar. Bu yüzden sosyal medya markalar için çok daha önemli” dedi.

“Doğrudan satış gençler için girişim merkezi”

Türkiye’nin genç nüfusunun fazla olması nedeniyle doğrudan satış sektöründe avantajlı olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Özellikle Z kuşağı dokuz-altı çalışmak yerine çalışma saatlerini kendisinin belirlediği daha özgür iş alanlarını tercih ediyor. Doğrudan satış sektörü iş arayan gençler için alternatif bir platform olanağı sağlıyor. İster full time olsun ister partime, gençler bir şekilde işin içinde kalabiliyor. Sektör eskiden annelerin cilt bakım ürünleri sattığı bir sektör olarak bilinirdi. Artık gençler için girişim merkezine dönüşmüş durumda. Satış yapmak aslında kişiyi güçlü yapan bir meslek. Her reddedildiğinizde başarılı olmak için yeni bir fırsat ortaya çıkıyor.”

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TeknolojiCem GeyikDoğrudan SatışTürkiyeQNET Türkiye
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