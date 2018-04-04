Celiloğlu Yeni Alanya'ya temizlik sektörünü anlattı

1984 YILINDAN beri ticaretle uğraştığını dile getiren Celiloğlu "2005 yılında inşaat bölümünde çalışırken müteahhidimiz bir temizlik ihtiyacı duydu ve o konuda ben yardımcı oldum. Bu vasıta ile amatör olarak bu sektöre ilk adımımı atmış oldum. Daha sonra temizlik sektöründe Alanya'da bir açık olduğunu fark ettim ve bu sektörün Alanya'da profesyonel olarak yapılmadığını gördüm. Sonra kendime 'temizlik işini en iyi şekilde nasıl yapabiliriz?' diye sordum. Bu sektörün Alanya'da gelişmesi açısından hedefler koyarak, işimizi severek yaptık. Halen de bu sektörde faaliyet göstermeye devam ediyoruz" dedi.

İşte Celiloğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

'YENİ PROJELERİMİZ VAR'

"2006 senesinde profesyonel hizmete geçtik. 2007 senesinde ise temizlik şirketimizi kurduk. Yeni proje ve vizyonlarımız var. Ancak bunları önce kabul ettirip sonra uygulamamız gerekiyor. Alanya'daki temizlik firmalarının kaynağı bize bağlı. Yani ya yanımda çalışmıştır ya da bizi kopyalamıştır. Buna bir yönden seviniyorum. Bazı insanların evine ekmek götürmesini sağladığımız için. Fakat Alanya'nın bir gerçeği var. Alanya'nın turizm endeksli bir ekonomisi var. Turizm sektöründe kış ayı geldiği zaman maalesef ekonomide yüzde 80'lik bir durma oluyor. İnsanlar kış aylarında çok zorluk çekiyor. Biz farklı projelerle birçok insana kış aylarında da iş vermeye çalışıyoruz.

'TURİZME DE HİZMET EDİYORUZ'

Alanya ve çevresinde yanılmıyorsam 50 binin üzerinde ev sahibi olan yabancı var. Bu evlerin temizliklerini biz yapıyoruz. Yaz aylarında personeli yetersiz olan otellere katçı ve meydancı temin ediyoruz. Yani turizme de hizmet ediyoruz. Bazı kişilerin gözünde, temizlik firması ya da temizlikçi dendiği zaman aşağılayıcı bir algı oluşuyor. Bizim mesleğimiz profesyonel bir meslek, insanlara sağlığı, temizliği ve yaşam disiplinini öğretiyoruz. Bir temizlikçi olarak hangi kimyasal nerede kullanılır bunu en iyi biz biliyoruz. Bugün evlerin yaklaşık yüzde 90'ında maalesef her yerde aynı maddeler kullanılıyor. Normalde mobilyada, deride kullanılan ayrıdır.

'MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÖN PLANDA'

Her zaman ileriye dönük projeler üretmeye çalışan, insan odaklı, işini severek yapan insanların bulunduğu bir firmamız var. Yıllardır bu yüzden ayaktayız. Ayrıca müşteri memnuniyeti de bizim için ön plandadır. Otellerin kat hizmetlerine danışmanlık yapıyoruz. İnşaat sonrası temizlik hizmetleri de veriyoruz. Ayrıca firmaların senede en az iki kere temizlenmesi gerekiyor. Birisi bahar temizliği, diğeri de sonbahar temizliği. Alanya rutubetli bir yer, yazın sıcaklarla bakteriler de çoğalıyor. Bu sebeple işletmecilerin temizliğe olan duyarlılıklarının artması gerektiğini düşünüyorum.'