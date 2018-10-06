Çelik sektöründen güzel haber! ABD'ye rağmen 11 milyar dolara yükseldi

DÜNYANIN en büyük çelik ihracatçıları arasında yer alan Türkiye, ABD ile Çin arasında yaşanan çelik ve alüminyum sektörüne yönelik vergi artırımıyla fitili ateşlenen ticaret savaşına rağmen, çelik ihracatında rekor kırdı. Dünya genelinde başlayan korumacılık eğiliminin artmasını tetikleyen bu süreçten en çok etkilenen sektörlerin başında çelik gelirken, Türk çelik sektörü ise bu süreçte ABD'ye ihracat hacminin azalmasından kaynaklanan boşluğu, Avrupa ülkeleriyle kapattı.

BİR YILDA YÜZDE 25.4 ARTTI

Türk çelik sektörünün ihracat hacminde gözle görülür bir artış yaşanırken, 9 aylık dış satış hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25.4 artarak 10 milyar 972.8 milyon dolar oldu. Bu rakam 2017'nin ocak-eylül döneminde 8 milyar 182.2 milyon dolar düzeyinde bulunuyordu. Çelik sektörünün 9 aylık ihracatı, en son 2012 yılında 11 milyar doların üzerine çıkmıştı.

SATIŞLARDA KAYBA SEBEP OLDU

Çelik sektörünün 9 aylık ihracat rakamlarına bakıldığında, miktar bazında en büyük düşüşün ABD'de yaşandığı görüldü. ABD'ye çelik ihracatı ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 199 milyon 970 bin dolarlık azalışla 732 milyon 285 bin dolara geriledi. Bu da ABD'ye çelik ihracatının 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27.1 azaldığını ortaya koydu.

YENİ PAZARLAR İHRACATI UÇURDU

Söz konusu dönemde çelik sektörünün dış satım hacmi İtalya'ya 444 milyon 255 bin dolar, Belçika'ya 248 milyon 603 bin dolar, İspanya'ya 248 milyon 603 bin dolar arttı. Bu da Avrupa ülkelerinin ABD'den kaynaklanan çelik ihracatı açığını fazlasıyla doldurduğunu ortaya koydu. Öte yandan ürünlerini 289 ihracat noktasına ulaştıran çelik sektörünün, yılın 9 ayında 150 ihracat noktasına dış satım hacminin arttığı görüldü.

TÜRK ÜRÜNÜ KALİTELİ

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, Türk çelik sektörünün başarısının altında yatan en önemli faktörün, kaliteli ve standartlara uygun üretim, rekabetçi fiyatlar ve erken teslimatla gerçekleştirilen ihracat olduğunu söyledi. Artış eğilimi içinde olan Türkiye çelik ihracatının, bu yılın 9 ayında 2017'nin aynı dönemine göre miktarda yüzde 12.5 yükselişle 14.7 milyon ton, değerde ise yüzde 34.1 artışla 10.97 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiğini aktaran Aslan, "2018 için yıl sonu ihracatımız, geçen yıla oranla miktar bazında yüzde 6.7 artarak 19 milyon tona, değer bazında da yüzde 30 yükselerek 15 milyar dolara ulaşacağını öngörüyoruz" diye konuştu.