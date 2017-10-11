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11 Ekim 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
11 Ekim Günlük Burç Yorumu
Aşurenin yanında ceviz yiyip süt için!
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Bu bitki cinsel isteksizlikten, kısırlığa her derde deva!
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Cari açık rakamları belli oldu! 2017'nin en düşük seviyesinde

Cari işlemler açığı, ağustos ayında 1,24 milyar dolar düzeyinde gerçekleşerek 2017 yılının en düşük seviyesini gördü

Cari açık rakamları belli oldu! 2017'nin en düşük seviyesinde

Cari işlemler açığı, ağustos ayında 1,24 milyar dolar düzeyinde gerçekleşerek 2017 yılının en düşük seviyesini gördü

11 Ekim 2017 Çarşamba 10:30
Cari açık rakamları belli oldu! 2017'nin en düşük seviyesinde
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TÜRKİYE Cumhuriyet  Merkez Bankası verilerine göre, cari işlemler açığı, ağustosta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 171 milyon dolar azalarak 1 milyar 237 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti ve aylık bazda 2017 yılının en düşük seviyesine indi.

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Cari Açık Rakamları2017
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