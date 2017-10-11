Cari açık rakamları belli oldu! 2017'nin en düşük seviyesinde

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, cari işlemler açığı, ağustosta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 171 milyon dolar azalarak 1 milyar 237 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti ve aylık bazda 2017 yılının en düşük seviyesine indi.
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