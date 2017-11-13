Cari açık rakamları açıklandı

YAPILAN açıklama şöyle;
Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Eylül ayına göre 2.934 milyon ABD doları artarak 4.527 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 39.267 milyon ABD doları olmuştur.
Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3.406 milyon ABD doları artarak 6.666 milyon ABD dolarına ve birincil gelir dengesi açığının 171 milyon ABD doları artarak 1.073 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur.
Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 661 milyon ABD doları tutarında artarak 2.686 milyon ABD dolarına yükselmiştir.
Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 150 milyon ABD doları artarak 990 milyon ABD doları olmuştur.
İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 50 milyon ABD doları artarak 198 milyon ABD dolarına yükselmiştir.
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