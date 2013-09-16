Cari açığa turizm ayarı

HÜKÜMET, turizm gelirlerini revize ederek cari açığı daha az gösterecek. Gurbetçi ve yabancı ziyaretçilere yönelik olarak başlatılan anket çalışması kapsamında Türkiye'ye giriş ve çıkışlarda kaç gece konaklama yapıldığı, ikamet edilen gün sayısı, paket turlara ödenen rakam, yeme-içme, konaklama, sağlık, ulaştırma, hediyelik eşya, gayrimenkul, bağış ile tamir ve bakımına yapılan giderler soruluyor. Bu çalışma doğrultusunda yeniden revize edilecek turizm gelirlerinde birkaç milyar dolarlık artış bekleniyor. Merkez Bankası'nın hafta içi açıkladığı Ödemeler Dengesi Raporu’na göre turizm geliri yılın 7 ayında yüzde 20 artmıştı. Ocak-temmuz aylarını kapsayan 7 aylık dönemde Türkiye'nin turizm geliri 10 milyar 45 milyon dolar iken bu rakam 2013’ün aynı döneminde 12 milyar 260 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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