Cari açığa ‘altın’ vuruş

CARİ işlemler dengesi, Eylül’de 4.53 milyar dolar açık vererek beklentileri aştı. Piyasanın öngörüsü 4.1 milyar dolar açık verilmesi yönündeydi. Cari açıkta geçen yılın aynı dönemine göre 2 milyar 934 milyon dolar artış yaşandı. Cari açık Ocak-Eylül döneminde 31.1 milyar dolar açık verdi. Bu rakam Eylül 2016’ya oranla 6 milyar 627 milyon dolarlık artışa işaret etti.12 aylık açık da 36.9 milyar dolardan 39.3 milyar dolara çıktı. Eylül ayında 1.68 milyar dolar kaynağı belli olmayan para girişi yaşandı. Cari işlemler açığının piyasa beklentilerinin üzerinde gelmesinde dış ticaretteki gelişmeler öne çıktı.

Geçen yılın 9 ayında 30 milyar 945 milyon dolar olan dış ticaret açığı, 2017’nin aynı döneminde 40 milyar 751 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde, dış ticaret hesabı altında gerçekleştirilen toplam mal ihracatında yüzde 11’lik, ithalatında yüzde 15’lik yükseliş görüldü.

Bu dönemde, parasal olmayan altın ithalatı yaklaşık 4 katına çıkarak 3 milyar 454 milyon dolar düzeyinden 13 milyar 177 milyon dolara yükseldi. Altın ithalatının cari açıkta 7.4 milyar dolarlık negatif etki yaratması dikkati çekti.