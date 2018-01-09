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Can eriğinin fiyatı dudak uçuklatıyor! Duyan şok oluyor

Fiyatından ötürü adet olarak özel paketler içinde satılan yeşil eriğin tanesi için istenen rakam 10 TL iken kilo fiyatı ise 700 TL'ye kadar çıkıyor

Can eriğinin fiyatı dudak uçuklatıyor! Duyan şok oluyor

Fiyatından ötürü adet olarak özel paketler içinde satılan yeşil eriğin tanesi için istenen rakam 10 TL iken kilo fiyatı ise 700 TL'ye kadar çıkıyor

09 Ocak 2018 Salı 15:22
Can eriğinin fiyatı dudak uçuklatıyor! Duyan şok oluyor
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YAZ aylarının vazgeçilmez meyvesi olarak bilinen eriğin kilo fiyatı sezonunda 5-10 lira iken kış aylarında ise tavan yapıyor. Fiyatından ötürü adet olarak özel paketler içinde satılan yeşil eriğin tanesi için istenen rakam 10 TL iken kilo fiyatı ise 700 TL'ye kadar çıkabiliyor.

YAZ MEYVELERİNİ ÖZEL PAKETTE SATIYOR

Kayseri'de 7 yıldır manavlık yapan Halil İşler (40), işletmesinde kış aylarında yaz meyvelerini de bulunduruyor. Dükkan girişinde 'Aş erenlere özel meyveler' pankartı asan İşler, kilosu neredeyse 3 çeyrek altın fiyatı olan yeşil erik başta olmak üzere şeftali, kiraz, kayısıyı hazırladığı özel paketlerle satıyor.

EKVATOR'DAN GELİYOR

Kayısı, şeftali ve yeşil eriğin Kıbrıs, Ekvator ve diğer Güney Amerika ülkelerin kargo ile getirildiğine dikkat çeken İşler, "İşletmemizde kurumsal birçok gıda firmasında bulunmayacak yaz meyvelerini kış döneminde bulunduruyoruz.

KİLOSU 700 TL

CNN Türk'ün haberine göre; Yazın kış meyvelerini, kışın ise yaz meyvelerini bulunduruyoruz. Aş erenlere hizmet etmek için bu yola baş koyduk. Saat sınırı olmadan işletmemize gelen veya arayan vatandaşlarımız için dükkanımızı açıp, meyve isteğini gideriyoruz. Eriğin tanesi 10 TL, içinde 3 tane olan yeşil eriğin paket fiyatı 35 TL, kilogram fiyatı ise 700 TL'dir.

KİRAZIN 100 GRAMI 35 TL

Kayısı ve kirazın 100 gram paketleri 35 TL, kilogram fiyatı ise 350 TL'dir. Aş eren hamile eşinin isteğini yerine getirmek isteyen eşler kimi zaman uzun kilometreler yapmak zorunda kalabiliyorlar. İşletmemize gelip istedikleri ürünü bulunca mutlu oluyorlar" dedi.

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