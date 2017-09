'Camiler huzur mekanı'

İLÇE Müftüsü Yalçınkaya, manevi hayatın vazgeçilmez müesseseleri olan camiler ve camilerde hizmet veren görevlilerin toplum hayatındaki önemine dikkat çekmek üzere her yıl Ekim ayının ilk haftasının, 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' olarak kutlandığını belirtti. Müftü Yalçınkaya, “Hafta münasebetiyle her yıl farklı bir temayı ön plana çıkaran Diyanet İşleri Başkanlığı'mız bu yıl ise "Cami Şehir ve Medeniyet" temasını ön plana çıkardı. Camilerimiz inanan gönüllerin huzur bulduğu, manen beslendiği, kardeş bedenlerin birleşerek tek vücut olduğu, elem ve sevinçlerin paylaşıldığı, yaratılış gayesi olan kulluğun yüce Yaratıcı'ya topluca arz edildiği, Müslüman bünyedeki şahadetin defalarca yinelendiği, mübarek ve müstesna mekanlardır. Camilerimiz dargınların barıştığı, kin ve düşmanlıkların unutulduğu, vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin telkin edildiği, çalışma azminin aşılandığı, güzel ahlakın işlendiği, eğitim yuvalarımızdır" dedi.

'DİN GÖREVLİSİ GÖNÜL ADAMIDIR'

Camilerin din görevlilerinden ayrı düşünmenin mümkün olamadığını belirten Yalçınkaya, "Çünkü günün beş vaktinde camide bulunan, hatta zamanlarının çoğunu camide geçiren din görevlilerimiz, cami ile iç içe olmuşlar, adeta cami ile özdeşleşmişlerdir. Görevlilerimiz sadece camiye gelen cemaatle yetinmeyerek, görev yaptıkları yerlerdeki hastalar, çocuklar, yetimler, öksüzler, fakirlere de yakın ilgi göstererek onların dertleriyle yakından ilgilenmekte, bir Müslüman doğduğunda kulağına ezan okumasına, isim verilmesine, sünnet merasiminden, askere uğurlanmasına, nikah ve düğün merasimlerinden cenaze merasimlerine kadar imkan dahilinde meşru her zeminde toplumun her kesimine ulaşma gayretindedir. Din görevlileri zengin ile fakir arasında rehberlik eden, hastaları ziyaret eden, dargınların arasını düzelten, gençler, çocuklar ve cemaatle ilgilenen acı tatlı günlerinde yanlarında olan, dinimizi halka en güzel şekilde anlatan, özü sözü ve davranışı ile iyi bir din ve gönül adamıdır. Toplumda din ve sosyal hizmet gönüllüleri olarak çalışan din görevlilerimize gereken önemin verilmesi, birlik ve beraberliğimizin sembolü olan camilerimizin fonksiyonlarını, ferdi ve toplumsal hayatımızdaki yeri ve önemini daha iyi ortaya koyabilmek, yeni yetişen nesillerimiz üzerinde cami ve mescitler hakkında kalıcı izler bırakabilmek amacıyla, 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' kapsamında ilçemizde çeşitli etkinlikler gerçekleştireceğiz. Gerçekleştirilecek etkinliklerde camilerin sevgi, bilgi ve birlik mekanı olduğuna dikkat çekilecek, camiyi dini, toplumsal ve mimari yönü ile hayatın merkezine, şehrin kalbine taşımanın önemi üzerinde durulacak, böylece camilerimizin tarihte yüklendikleri misyonun tekrar canlandırılmasına katkı sağlanacak. 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, camilerin yapımında emeği geçen, din hizmetinde ömür tüketen ve rahmete kavuşan bütün kardeşlerimizi rahmetle yad ediyor, bu hizmetlerde daim olan görevlilerimize başarılar temenni ediyor, herkesin 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum” diye konuştu.