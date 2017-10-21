Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 25°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108489
ALTIN
151.184
DOLAR
3.6704
STERLİN
4.8424
EURO
4.3242
Ses kısıklığı, reflü habercisi olabilir
Ses kısıklığı, reflü habercisi olabilir
Çiğ burun yağı şifa kaynağı
Çiğ burun yağı şifa kaynağı
Formunuzu koruma vakti!
Formunuzu koruma vakti!
banner468

Cam filmi ve renkli cama yeniden yasak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliğiyle araçlarda cam filmi ve renkli cama yeniden yasak geldi

Cam filmi ve renkli cama yeniden yasak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliğiyle araçlarda cam filmi ve renkli cama yeniden yasak geldi

21 Ekim 2017 Cumartesi 11:40
Cam filmi ve renkli cama yeniden yasak
banner404

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, araçlarda cam filmi ve renkli cam kullanımına ilişkin hükümde değişiklik yapıldı. Buna göre, cam filmi ve renkli cam kullanımında Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 63. maddesi esas alınacak.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin ilgili maddesi ise "Taşıtların camlarının görüntüyü değiştirecek seviyede renkli kullanımı veya camların üzerine renkli film tabakaları yapıştırılması yasaktır" hükmünü içeriyor.

Yürürlüğe girmeden yasaklandı

Bakanlık yetkilileri de ulusal güvenliğe ilişkin çekinceler nedeniyle söz konusu düzenlemenin yapıldığı bilgisini paylaştı. Bakanlık, 26 Ekim 2016'da yayımladığı yönetmelikle, bir yıl sonra yürürlüğe girecek şekilde sürücülerin araçlarına onaylı cam filmi takmasını, ön cam hariç serbest bırakmıştı. Yönetmelikle, cam filmlerinin ışık yansıtma oranı için de çeşitli sınırlamalar getirilmişti. Böylece, 26 Ekim 2017 olan yürürlük tarihi gelmeden yeniden düzenleme yapılmış oldu. 
Öte yandan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (EURO 5 ve EURO 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tebliğ kapsamında yer alan araçların emisyon sınırları, bu sınırlara uyulması için belirlenen süreler ile tip onayı ile ilgili uygulama esaslarında bazı değişikliklere gidildi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Teknoloji Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kredi kartıyla cep telefonu taksit yasağına çözüm önerisi
Kredi kartıyla cep telefonu taksit yasağına çözüm önerisi
Telekom’a uzatma çıkmadı
Telekom’a uzatma çıkmadı
‘Deli Dumrul’ haracı mahkemeden döndü
‘Deli Dumrul’ haracı mahkemeden döndü

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim