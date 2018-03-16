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'Çalışma saatleri düzenlenmeli'

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi'nin (DİSK-AR), Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) sigortalı verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalar, gerçek işsiz sayısının 6 milyonu aştığını ortaya koydu

'Çalışma saatleri düzenlenmeli'

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi'nin (DİSK-AR), Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) sigortalı verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalar, gerçek işsiz sayısının 6 milyonu aştığını ortaya koydu

16 Mart 2018 Cuma 22:01
'Çalışma saatleri düzenlenmeli'
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DİSK-AR'dan yapılan açıklamada, "Geniş tanımlı işsiz sayısı Aralık 2017’de 6 milyon 190 bin olarak gerçekleşirken, geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 18.3 oldu. İş aramayıp çalışmaya hazır olanların sayısı 1 milyon 677 bine yükselirken, 656 bin işsiz ise iş bulma umudunu kaybetmiş durumda” denildi ve şu değerlendirme yapıldı: "Dar tanımlı işsiz sayısı 3 milyon 291 bin olarak gerçekleşti. TÜİK verilerine göre dar tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 10.4 olarak hesaplandı. Genç işsizlik oranı yüzde 19.2 olarak gerçekleşti. Geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 27. kadın işsizliği yüzde 13.1, tarım dışı genç kadın işsizliği ise 24.1 olarak açıklandı. Ne istihdam ne de eğitimde olan gençlerin oranı yüzde 23.1 oldu."
'HERKESE İŞ İÇİN DAHA AZ İŞ ŞART'
DİSK-AR yetkilileri, işsizliğin azaltılması ve istihdamda kalıcı ve güvenceli artış sağlanması için yayınladıkları öneri listesinde şunlar yer aldı: "İş başında eğitim adı altında çırak, stajyer, kursiyerlerin ve bursiyerlerin ucuz işgücü deposu olarak kullanılması uygulamasına son verilmelidir. 'Herkesin çalışması için, herkesin daha az çalışması' ilkesi doğrultusunda haftalık çalışma süresi gelir kaybı olmaksızın 37 buçuk saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate düşürülmelidir. Uluslararası çalışma normları doğrultusunda herkese en az bir ay ücretli yıllık izin hakkı tanınmalıdır. İstihdam artışlarında kamunun payı dikkate değerdir. Kamu istihdamının artırılması, kamuda eğreti ve güvencesiz çalışma biçimleri yerine, kadrolu ve güvenceli istihdam artışının sağlanması yaşamsal önemdedir. Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak şekilde yeniden ele alınmalı ve kamuda personel açığı derhal kapatılmalıdır.
Güvencesiz çalışma biçimlerine son verilmeli, tüm taşeron işçilere kadro verilmelidir. Kamu taşeron işçileri kamu işçisi olarak kadroya alınmalıdır. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 'insana yaraşır iş' yaklaşımı temelinde herkese güvenceli ve nitelikli işler sağlanmalıdır. Kiralık İşçilik Yasası (6715) Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmelidir. Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımı güvence altına alınmalı, sendikal barajlar kaldırılmalı, herkesin sendika hakkını özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Toplum yararına çalışma programları kapsamında çalıştırılanlar daimî işçi statüsüne geçirilmelidir. İşsizlik Sigortası Fonu'nun amaç dışı kullanımına son verilmelidir. Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin azaltılması için işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara son verilmeli, ev içi bakım hizmetleri devletin gereken nitelikli, yaygın ve ücretsiz bakım hizmetlerini sağlaması ile kadının üzerinden alınmalıdır."
 

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