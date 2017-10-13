Çalışma Bakan Sarıeroğlu'ndan flaş asgari ücret açıklaması

MİLYONLARCA asgari ücretli çalışan, vergi dilimi yüzünden asgari ücrette yaşanan hak kaybı nedeniyle, mecliste görüşmeleri devam eden düzenlemeyi bekliyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Düzenleme en kısa zamanda genel kurula gelecek, yaşanan hak kaybı telafi edilecek" dedi.
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