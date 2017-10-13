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Çalışma Bakan Sarıeroğlu'ndan flaş asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Düzenleme en kısa zamanda Genel Kurul'a gelecek, yaşanan hak kaybı telafi edilecek" dedi

Çalışma Bakan Sarıeroğlu'ndan flaş asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Düzenleme en kısa zamanda Genel Kurul'a gelecek, yaşanan hak kaybı telafi edilecek" dedi

13 Ekim 2017 Cuma 13:35
Çalışma Bakan Sarıeroğlu'ndan flaş asgari ücret açıklaması
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MİLYONLARCA asgari ücretli çalışan, vergi dilimi yüzünden asgari ücrette yaşanan hak kaybı nedeniyle, mecliste görüşmeleri devam eden düzenlemeyi bekliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Düzenleme en kısa zamanda genel kurula gelecek, yaşanan hak kaybı telafi edilecek" dedi.

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Jülide SarıeroğluGenel KurulAsgari ücretVergi Dilimi
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