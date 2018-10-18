Çalışanları sevindirecek haber! Asgari ücret 2 bin TL...

SENDİKALAR 12 aylık ortalamaları göz önünde bulundurarak maaşlara yüzde 15 civarında zam bekliyor. Bu beklenti karşılanırsa net asgari ücret 1.844 lira olacak.

Enflasyon hedefine göre ise rakam bin 927 lira olarak görülüyor. Sendikalarım hükümetten talap ettikleri ikinci konu ise uygulamanın en kısa zamanda işlemem konulması yönünde. Yani sendikalar ocak yerine aralık ayndan itibaren uygulamanın başlamasını istiyor. Bu da komisyonun kasımda toplanıp kararını vermesi anlamına geliyor. İşverenler de asgari ücret üzerinden sağlanan teşviklerin arttırılmasını bekliyor.

ASGARİ ÜCRETİ KİM VE NASIL BELİRLİYOR?

Her yıl aralıkta işçi, işveren ve kamunun temsilcilerinden oluşan 15 kişiyle toplanan işçi sendikası (Türk-İş) ile işveren sendikası (TİSK) 5'er üye komisyon topluyor. Komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra bir ücret belirliyor ve bu karar kesin oluyor. Belirlenen rakam, asgari ücret olarak bir yıl boyunca uygulanıyor. Toplantılar genel olarak kasım sonunda ya da aralık başında başlıyor ve ay sonunda kesin sonuç açıklanıyor.