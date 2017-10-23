Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107893
ALTIN
151.736
DOLAR
3.7005
STERLİN
4.8699
EURO
4.3458
Görme engelliler neden kansere yakalanmıyor?
Görme engelliler kansere yakalanmıyor
23 Ekim 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
23 Ekim Günlük Burç Yorumu
23 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
23 Ekim 2017 Alanya -...
banner468

Çalışanlara 1 günde kıdem ve ihbar tazminatı!

Yasa Meclis’ten geçti. Artık işçi-patron arasındaki kıdem ve ihbar tazminatı gibi anlaşmazlıklar için mahkemeden önce ‘arabulucu’ya gidilecek. Bu uygulama 15 milyon için zorunlu olacak. Arabulucuya başvuru ise ücretsiz...

Çalışanlara 1 günde kıdem ve ihbar tazminatı!

Yasa Meclis’ten geçti. Artık işçi-patron arasındaki kıdem ve ihbar tazminatı gibi anlaşmazlıklar için mahkemeden önce ‘arabulucu’ya gidilecek. Bu uygulama 15 milyon için zorunlu olacak. Arabulucuya başvuru ise ücretsiz...

23 Ekim 2017 Pazartesi 12:54
Çalışanlara 1 günde kıdem ve ihbar tazminatı!
banner404

HALK arasında ‘arabuluculuk’ düzenlemesi olarak bilinen İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Meclis’ten geçti. Resmi gazete’de yayınlandıktan sonra yılbaşı itibarıyla yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemeyi 15 milyon sigortalı çalışanın bilmesi gerekiyor. Yasa, ücret ve tazminat alacağı, işe iade gibi birçok konuda mahkemeden önce arabulucuya gitmeyi zorunlu hale getiriyor.

454 GÜN SÜRÜYORDU

Peki yasada başka neler var? Detaylarını Avukat Arabulucu Burcu Mete’ye sorduk. İş davalarının ortalama 454 günde sonuçlandığına dikkat çeken Mete, “Artık kıdem gibi anlaşmazlıklar 1 günde çözülecek” dedi. Maddi yetersizlik nedeniyle dava açamayanların para ödemeden haklarını arayabileceklerini belirten Mete, “Arabuluculuk işçiye de işverene de fayda sağlayacak” diye konuştu.

ÖDEME YAPILMAZSA İCRA YOLUYLA

Soru: Arabulucunun anlaştırdığı durumlarda işveren ödeme yapmazsa ne olacak?

Cevap: İşçi anlaşma tutanağı ile birlikte görevli mahkemeye giderek ‘icra edilebilirlik şerhi’ koydurup alacaklarını icra yoluyla tahsil edebilecek.

BU UYUŞMAZLIKLARDA DİKKAT!

Soru: İşçi hangi durumda zorunlu arabulucuya gidecek?

Cevap: Kıdem, ihbar, kötü niyet, mobbing tazminatı ve sendikal tazminatlar, ücret, ikramiye, fazla mesai, yıllık izin ücreti, prim, tatil ücretleri alacakları, işe iade davaları için önce arabulucaya gidebilecek. Bu kural işveren için de geçerli.

Soru: Zorunlu olmayan durumlar neler?

Cevap: İş kazaları nedeniyle ortaya çıkan alacaklar, hizmet tespiti, SGK uyuşmazlıkları için arabulucuya gitmek zorunlu değil.

Soru: Ne zaman başvurulmalı?

Cevap: Kıdem, ihbar tazminatlarında veya ücret alacaklarında 5 yıl içinde arabulucuya başvuru yapılabilecek. İşe iade davalarında ise 1 ay içinde başvuru şartı.

Soru: Başvuru hangi arabulucuya yapılacak?

Cevap: Adliyelerde arabuluculuk merkezleri kuruldu. İşçi, alacaklarıyla ilgili işverenin (karşı tarafın) bulunduğu yerleşim yerindeki veya işin yapıldığı yerdeki arabuluculuk merkezine başvuru yapacak. Sistem, Adalet Bakanlığı listesindeki bir arabulucuyu otomatik atıyor. İşçi ve işveren anlaşırsa istedikleri bir ismi seçebilecekler.

ANLAŞMA YOKSA MAHKEMEYE...

Soru: Anlaşmazlıklar kaç günde çözülecek?

Cevap: Arabulucu en fazla 4 hafta içinde anlaşmazlıkları sonuçlandıracak.

Soru: Taraflar anlaşamazsa ne olacak?

Cevap: Arabulucu sorunu çözemezse taraflar hakkını İş Mahkemesi’nde aramaya devam edebilecek. Yani dava yolu açık.

Soru: Arabulucuda alınan karar temyiz edilebilir mi?

Cevap: Anlaşma sağlanması halinde tarafların imzasının yer aldığı bir tutanak düzenlenecek. Mahkeme kararı niteliğinde olan bu karar temyiz edilemeyecek. Yani karar kesin olacak.

KATlLIM ZORUNLU

Soru: Arabuluculuk toplantısına katılmak zorunlu mu?

Cevap: Taraflar geçerli bir mazeret göstermeden ilk arabuluculuk toplantısına katılmazsa, tutanakta belirtilir. Toplantıya katılmayan taraf davada haklı çıksa dahi yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur.

Soru: Ücretlendirme nasıl olacak?

Cevap: Tazminatla ilgili arabuluculukta, her iki taraf tutarın yüzde 3’ü oranında ödeme yapacak. İşçinin zor durumunu gözeten patron gerekirse tüm masrafı ödeyebilecek. Anlaşma sağlanamaması halinde iki saatlik ücret Hazine’den karşılanacak.

Soru: Kıdem ve ihbar tazminatı için zamanaşımı süresi kaç yıl?

Cevap: Yasayla kıdem, ihbar, kötü niyet tazminatı, iş sözleşmesinin eşit davranma ilkesine aykırı davranılmasından kaynaklanan tazminatta dava için zaman aşımı süresi 10 yıldan 5 yıla çekildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
YasaMeclisIşçi-patronKıdemIhbar Tazminatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Google'dan pembe bıyığa 1 milyar dolarlık yatırım
Google'dan pembe bıyığa 1 milyar dolarlık yatırım
Öğretmenlere ödenecek o ücretler belli oldu
Öğretmenlere ödenecek o ücretler belli oldu
Hazine, kesenin ağzını açtı, peki hangi parti ne kadar yardım alacak?
Hazine, kesenin ağzını açtı, peki hangi parti ne kadar yardım alacak?

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim