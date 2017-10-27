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Çalışanlar dikkat! İşte kıdem tazminatını artırmanın yolları

Çoğu çalışan kıdem tazminatının brüt ücretten ibaret olduğunu sanıyor. İşten çıkarılınca hak ettiği tazminatı da buna göre hesaplıyor. Ama işçi sadece bu ücreti kabul ederse eksik ödeme almış olur

Çalışanlar dikkat! İşte kıdem tazminatını artırmanın yolları

Çoğu çalışan kıdem tazminatının brüt ücretten ibaret olduğunu sanıyor. İşten çıkarılınca hak ettiği tazminatı da buna göre hesaplıyor. Ama işçi sadece bu ücreti kabul ederse eksik ödeme almış olur

27 Ekim 2017 Cuma 12:08
Çalışanlar dikkat! İşte kıdem tazminatını artırmanın yolları
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ÇOĞU çalışan kıdem tazminatının brüt ücretten ibaret olduğunu sanıyor. İşten isteği dışında ayrılınca, hak ettiği tazminatı da buna göre hesaplayıp, ödenen tutarı kabul ediyor. Peki kıdem tazminatınızı nasıl artıracaksınız? Örneğin; asgari ücret alan işçi bir yıl sonra işten çıkarılırsa eline 1764 TL kıdem tazminatı geçer. Tazminattan sadece Damga Vergisi kesiliyor.  İşçi sadece bu ücreti kabul ederse eksik ödeme almış olur.

BRÜTÜ KONTROL ET

Brüt maaşa nelerin dahil olduğu çok önemli. Kıdem tazminatına esas olarak alınan brüt maaş çalışanların bordrolarında belirtiliyor ve  Sosyal Güvenlik Kurumu'na ( SGK) bildiriliyor. Birçok işyeri hile yaparak gerçek maaş yerine bordrolara asgari ücret yazıyor ve  SGK'ya bunun üzerinden prim ödüyor. Bu yolla çalışanın daha az tazminat almasına neden oluyor.

BELGELERİ MUTLAKA SAKLAYIN

Maaşlar düşükten gösteriliyorsa, bordroda gerçek maaşınız yoksa aldığınız fazla parayı gösterir belgeleri mutlaka saklayın. Bu belgelerle arabulucuya başvurup tazminatınızı artırabilir ve gerçek maaşınız üzerinden alabilirsiniz. İşçinin ücreti ne kadar olursa olsun tazminatın yıllık tutarı 4732 lirayı aşamıyor.

HANGİ ÖDEMELER TAZMİNATA DAHİL?

Yemek yardımı, kasa tazminatı, gıda yardımı, yakacak yardımı, Ramazan kolisi, eğitim yardımı, konut yardımı, giyecek yardımı, erzak yardımı, sosyal yardım niteliğindeki ayakkabı ya da bedeli, unvan tazminatı, aile yardımı, temettü, havlu ve sabun yardımı, taşıt yardımı, yıpranma tazminatı, nitelik zammı, sağlık yardımı, mali sorumluluk tazminatı, bayram harçlığı, sağlık sigortası, lojman tahsisi, aydınlatma, yakıt, su bedeli, teşvik primi, devamlı ödenen primler tazminat için hesaplanan brüt ücrete dahil edilir.

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Anahtar Kelimeler:
Sosyal Güvenlik KurumuEKONOMİ
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