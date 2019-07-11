Çalışanlar dikkat! Her bir yıl için 6 bin 379 lira alınacak

TEMMUZ'la birlikte emeklilerin ve memurların maaş zamlarına enflasyon farkı da eklendi. Temmuz'daki maaş artışları birçok hesaplamaları da değiştirdi. Bunlardan biri de çalışanların alacağı yıllık kıdem tazminatı miktarları oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak imzasıyla yayımlanan genelgeye göre çalışanların yıllık kıdem tazminatı tavanları yükseltildi.

10 YILDA 3 BİN 622 TL AVANTAJ

Çalışanların işten ayrıldıklarında alacakları kıdem tazminatı hesaplanırken her yıl değişen bir tavan miktar uygulanıyor. Çalışanın maaşı ne olursa olsun tazminat hesaplanmasında en üst rakam olarak belirlenen bu miktar uygulanıyor. 1 Ocak 2019'dan itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 6 bin 17 lira 60 kuruş olarak belirlenmişti. Temmuz ayı ile birlikte yapılan zamlarla söz konusu rakam 6 bin 379 lira 86 kuruşa çıkarıldı. Böylece brüt maaşı tavanı aşan her çalışan için yıllık 362,26 lira avantajı oluştu. 10 yıl çalışan birisi Haziran yerine Temmuz'da ayrıldığında 3 bin 622 lira 60 kuruş daha fazla para aldı.

Sabah'ta yer alan habere göre, bu miktarı her yıl Maliye Bakanlığı memur maaş katsayılarına göre belirliyor. Bu tutar 31 Aralık'a kadar geçerli olacak. Bir çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için kendi isteği dışında işten ayrılması gerekiyor. Bunun istisnaları da var. Erkek işçi askerlik, kadın evliliği nedeniyle (1 yıl içinde) işten ayrılırsa kıdemini alabilir. Emekli olmak için işten çıkanlar kıdem tazminatı alır. Haklı fesihle işten ayrılana da kıdem tazminatı ödenir.