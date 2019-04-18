Çalışanlar dev birleşmeye karşı

BASINA sızan bilgilere göre, Commerzbank'ın çalışanlar arasında yaptırdığı ankette, ilk sonuçlara göre çalışanların yüzde 82,5'i Deutsche Bank ile birleşmeye karşı çıktılar.

11 bin çalışana gönderilen ankete şu ana kadar 5500 çalışanın cevap verdiği ve çalışanların ankete katılmak için 3 Mayıs'a kadar vakitleri olduğu ifade edildi.

Commerzbank konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Deutsche Bank çalışanları arasında yapılan ankette, yüzde 70'in Commerzbank ile birleşmeyi desteklemediği ortaya çıkmıştı.