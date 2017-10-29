Çalışanın sorunları görüşüldü

ÖZ Büro İş Sendikası'nın Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müdürlüklerdeki işyeri temsilcileri, Konyaaltı sahilindeki Porto Bello Hotel'de bir araya geldi. Danıştay Üyesi Muharrem Özkaya'nın da onursal başkan olarak katıldığı Temsilciler Meclisi'nin açılış konuşmasını Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba yaptı.
KIDEM TAZMİNATINA DOKUNMA
Baki Gülbaba, 'Kıdem Tazminatı Haktır Sakın Dokunma' ve 'İşçi Maaşlarındaki Ağır Yüke Hayır' sloganlarının yazılı olduğu afişleri göstererek, hükümete "Niçin kıdem tazminatlarımızla uğraşıyorsunuz? Başka işiniz yok mu sizin? Ekonomi bakanı kandırmasın bizi" dedi.
TAŞERON MEMLEKET MESELESİ
Genel Başkan Gülbaba, devlet kurumlarında taşeron kadrolarında çalışan işçilerin sorunlarına da değindi. Bir genel müdürün "Taşeron işçileri devlet kadrosuna alırsak çalışmazlar" sözüne tepki gösteren Gülbaba, "Türkiye Futbol Takımı'nın direktörü ayda 120 bin TL maaş alırken bizi de duysun herkes. Taşeron meselesi bir memleket meselesi haline geldi. Taşeron kadrosunda çalışanlar da bu ülkenin çocukları. Bu insanlar taşeron üzerinden çalıştırılıyor, 1500 TL maaş ödeniyor. Kimse çalışanların daha fazla ezilmesini istiyor olamaz. Taşeron sorununun çözümünü geciktirenler utansın. Daha fazla üzerimize gelmesinler. Taşeron çalışanların kadroları bir an önce verilsin artık" diye konuştu.
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