Çalışan kadınlar dikkat! 2 yıl boyunca...

ÇOCUK bakımı, ev işleri de kadınları yıpratıyor. Bu yüzden yasalar kadınları özellikle de hamilelik döneminde koruyor. İşte kadınların çalışma hayatındaki hakları.

EN FAZLA 7.5 SAAT

Kadın çalışanlar, hamile olduklarını sağlık raporuyla tespit ettirdikten sonra vardiya ile bile olsa doğuma kadar gece çalışmaya zorlanamaz.

Doğumdan 1 yıl sonra da sağlık açısından sakıncalı olduğunun sağlık raporu ile belirlenmesi halinde gece çalıştırılamaz.

Hamile veya emziren kadınlar günde 7.5 saatten fazla çalıştırılamaz.

Kadın işçilerin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta (112 gün) izin hakkı var. Çoğul gebelikte buna 2 hafta daha eklenir.

Hamilelik süresince periyodik kontrollerde işveren ücretli izin vermek durumunda.

İsteği halinde kadın işçiye doğum izninden sonra 6 aya kadar ücretsiz doğum izni verilmesi zorunludur (bu süre memurlarda 24 ay).

İSTİHDAM DESTEĞİ

Başkasının bakımına muhtaç çocuğuna bakan anneye prim gününün yüzde 25’i kadar prim günü ilave ediliyor. Eklenen prim yaştan düşülüyor.

Çoklu Doğum Yardım Programı’ ile ikiz, üçüz gibi çoklu doğumla karşılaşan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik 0-2 yaş aralığında çocuk başına 2 yıl boyunca aylık 150 lira ödeme yapılıyor.

Çalışan anne, 2-5 yaş arası çocuğunun kreşe veya gündüz bakımevine devam etmesi halinde, kurs veya program süresince aylık 400 TL bakım desteği alabiliyor. Başvuru İşkur’a yapılıyor.

SÜT İZNİ

Kadın çalışanlara 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde 1.5 saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler.

Çalışan anneler doğum izninden sonra çocukları okul çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışabiliyor.

Anneler; doğum izinleri bittikten sonra ilk çocuk için 2 ay (60 gün), ikinci çocuk için 4 ay (120 gün), 3 veya daha fazla çocuk için 6 ay (180 gün) yarım gün çalışarak, çalışmadığı mesainin ücretini devletten alabiliyor.

Yıllık ücretli izin hesaplanırken doğum izinleri dikkate alınmaz, kadın çalışmış sayılır.