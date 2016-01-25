Çalışan emekliye 381 TL zam

EMEKLİ olup Bağ- Kur kapsamında çalışmaya devam edenlerin maaşından yapılan yüzde 10'luk Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisi kaldırılıyor. Buna ilişkin düzenleme yasalaşma yolunda. Düzenleme bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacak. Bu hafta içinde Meclis'ten geçmesi bekleniyor. Düzenleme, Cumhurbaşkanı onayının ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından da yürürlüğe girecek. Takvim'in haberine göre, Sosyal Güvenlik Destek Primi kalkınca, hangi statüden emekli olursa olsun, emekli olduktan sonra Bağ- Kur'a tabi çalışmaya devam edenlerin aylıklarından yapılan yüzde 10'luk kesinti kaldırılacak. Yani SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinden halen Bağ-Kur'a tabi çalışanların maaşlarından yapılan kesinti bitecek. Kesintinin bitmesiyle emeklinin eline geçen para artacak. SSK ve SSK 'dan emekli olup kendi işini kuran emekliler, 87 lira ile 381 lira arasında gelir artışı elde edecek.

GELİRLER YÜKSELECEK



En düşük emekli maaşı (Bağ-Kur tarım) Ocak ayındaki çifte zamla 874 lira 19 kuruşa çıktı. Ancak bu maaşı alan emeklilerden Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam edenlerin eline bu ay yüzde 10'luk kesinti nedeniyle 786 lira 77 kuruş geçti. Kesinti kalkınca, bu emeklinin eline artık maaşı tam olarak geçecek yani 874 lira 19 kuruş alacak. Böylece bu emekli, aylık 87 lira 42 kuruş gelir artışı elde edecek. En yüksek emekli maaşı da (SSK) Ocak ayındaki çifte zamla 3 bin 814 lira oldu. Ancak bu maaşı alan emeklilerden Bağ- Kur kapsamında çalışmaya devam edenlerin eline bu ay destek primi kesintisi nedeniyle 3 bin 431 lira 60 kuruş geçti. Kesinti kalkınca, bu emeklinin eline artık her ay 3 bin 814 lira geçmeye başlayacak. Böylece bu emekli ayda 381 lira 40 kuruş gelir artışına kavuşmuş olacak.

MUHTAR AYLIĞI 360 TL ARTIYOR



TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta görüşülecek torba tasarı, sadece çalışan emeklilere değil, muhtarlara, polislere, uzman erbaş ve uzman jandarmalara da zam getirecek. Muhtarların net 940 lira olan ödenekleri, bin 300 lira olacak. Böylece muhtarlar 360 lira artış elde etmiş olacak. Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda olanların yararlandığı emniyet hizmetleri tazminat oranları yüzde 25 oranında artırılacak. Emniyet hizmetleri sınıfına dahil personelden yükseköğrenimli olanların ek göstergeleri de yükseltilecek.