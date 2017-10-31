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Çalışan anneye müjde! Sigorta öncesi doğumda, borçlanma hakkı geliyor

Hükümet, 2015'te kadınlara sigorta olmadan önceki doğumlar için borçlanma hakkı tanınacağını açıklamıştı. Çalışmalar sonuçlandı. 2018'de yapılması beklenen düzenlemeyle 600 bin anne emekli olacak

Çalışan anneye müjde! Sigorta öncesi doğumda, borçlanma hakkı geliyor

Hükümet, 2015'te kadınlara sigorta olmadan önceki doğumlar için borçlanma hakkı tanınacağını açıklamıştı. Çalışmalar sonuçlandı. 2018'de yapılması beklenen düzenlemeyle 600 bin anne emekli olacak

31 Ekim 2017 Salı 09:21
Çalışan anneye müjde! Sigorta öncesi doğumda, borçlanma hakkı geliyor
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KADINLARA sigortalı olmadan önce yaptığı doğumlar için de borçlanma imkanı verilmesi amacıyla bir çalışma başlatılmıştı. Buna göre; erkekler iş hayatına atılmadan önceki askerliklerini nasıl borçlanarak emeklilik yaş şartını düşürüp prim kazanıyorsa, kadınlar da sigortalı olmadan önce yaptığı doğumları borçlanarak aynı imkandan faydalanacak.

EŞİTSİZLİK YARATIYOR

Halen kadınlar doğum borçlanması yapabiliyor. Ancak bu imkan, erkeklerle aynı değil. Yasaya göre; SSK'lı,  Bağkur'lu ve memur kadınlar, sigortalı olduktan sonra yaptıkları doğumlar için 3 çocuğa kadar borçlanıyor. 3 çocuk için doğum borçlanması, anneye 2160 gün, yani 6 yıl prim kazandırıyor. Ancak bu, sigortalı olduktan sonra gerçekleşen doğumları kapsıyor.

FARKLILIK BİTECEK

Yapılacak yeni düzenlemeyle kadınlara da askerlik borçlanması gibi bir doğum borçlanması hakkı tanınacak. Düzenleme hayata geçtiğinde, kadınlar sigortalı olmadan önce yaptığı doğumları borçlanabilecek. Böylece sigortalılık başlangıcı geriye çekilecek, erken emeklilik söz konusu olacak. En az 600 bin annenin bu yolla emekli olması bekleniyor.

"AYNI HAK TANINMALI"

Sigortadan önceki doğum borçlanmasıyla ilgili çalışmaları Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) da yakından izliyor. TESK Başkanı  Bendevi Palandöken, "Beklentimiz, kanunda değişiklik yapılarak kadın esnaf ve sanatkarların, Bağkurlu, SSK'lı kadınların sigortalı oldukları tarihten önce yaptıkları doğumlarının borçlanma kapsamına alınmasıdır" dedi.

EKSİK PRİMİ TAMAMLAYACAK

Yasa çıkınca eksik primi olanlar, yaşı bekleyenler avantajlı hale gelecek. Örneğin; bir kadın sigortalı olmadan önce her biri '2 yıl arayla' olmak üzere 3 doğum yaptıysa, sigortalılık süresi 6 yıl geriye gidecek. Bu kişi yaş şartını taşıyor ve primi yetiyorsa emekli olabilecek. Yaşı dolduran ancak prim eksiği olan, eksik primi de borçlanabilecek.
 

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Anahtar Kelimeler:
SigortaMüjdeBorçlanmaHükümet
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