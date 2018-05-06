Çalışan anneye büyük destek

Maliye Bakanlığı, çalışan annelere büyük kolaylık sağladı. Artık anneler ‘çocuğumu nereye bırakacağım’ endişesi taşımayacak. Dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre; çalışan anneler çocuklarını kreşe verirse devlet 1015 liraya kadar destek sağlayacak. Destek daha önce 304 liraydı. Yani 711 liralık artış var.
İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, geçtiğimiz ay kreş yardımı ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
Kadınlarımızın sanayi kuruluşlarında işgücüne katılımının sağlanması için bazı teşvikler getirdik. Çocuklarının kreşlerde kalması için ayda 400 TL yardım yapılacak. 2017 yılında 1 milyon 57 bin 249 kişiye istihdam sağladık. 2018 yılına daha geniş kapsamla girmiş bulunmaktayız. Geçtiğimiz yıl teşvikler ilgi gördü. Bu yıl istihdam rakamları daha yukarı çıkacak. Kadınlarımızın sanayi kuruluşlarında işgücüne katılımının sağlanması için bazı teşvikler getirdik ve çocuklarının kreşlerde kalması için ayda 400 TL yardım yapılacak. Bu yıl kadın, gençlerimiz, madde bağımlıları ve engellilere daha çok ağırlık vereceğiz.”
Kreş desteği için başvurular Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına yapılıyor.
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