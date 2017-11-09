Çalışan annelere büyük fırsat

YASAYA göre; kadınlar doğum yapmaları halinde analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay, ikincisinde 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle yarım gün çalışıp tam maaş alabilecek. Engelli çocuğu olanlarda süre 12 ay olarak uygulanacak. Bu hükümlerden faydalanacaklar süt izninden yararlanamayacak. Yarım gün çalışan anne 6 aya kadar tam maaş alabilecek.

MEMUR ANNELER İÇİN DE VAR

Maaşın yarısını patron, 823 liraya kadar olan kısmını devlet verecek. Memur annelerde ise durum farklı. Memur anne yarım gün çalışsa da tam maaş alacak. Kadın isterse haftalık çalışma süresi olan 45 saati ikiye bölebilecek. Bunu her gün kullanabileceği gibi haftanın belli günleri de çalışabilecek. Buna kurumlar karar verecek. Yani 3 gün izin yapıp 3 gün çalışabilecek.

ANNE VEYA BABA KISMİ ÇALIŞABİLİR

Bu arada anne ve babadan birisi çocuk okula gidene kadar yarım gün çalışabilecek. Posta'nın haberine göre, yeni doğum yapmış bir çalışan annenin devlet tarafından kendisine verilen izinlerin sona ermesinden sonra çocuk ilköğretim çağına gelinceye kadar çalışan anne ve babadan sadece birisi işvereninden kısmi süreli çalışabilecek. Çocuk okula başlayana kadar yarım gün çalışan yarım maaş alacak.