Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
107614
ALTIN
171.976
DOLAR
4.0467
STERLİN
5.5693
EURO
4.9000
Alanya - Antalya Hava Durumu - 28 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 27 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 27 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
NASA'nın gizli uzay mekiği tespit edildi
NASA'nın gizli uzay mekiği tespit...

'Buzağı kayıplarını önleyeceğiz'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, buzağı destekleme ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Buzağılar, sürülerin yenilenmesini sağlarken işletmeler için de büyük bir gelir kaynağıdır. Süt sığırcılığında toplam gelirin yüzde 40’ını buzağı geliri oluşturuyor" dedi

'Buzağı kayıplarını önleyeceğiz'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, buzağı destekleme ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Buzağılar, sürülerin yenilenmesini sağlarken işletmeler için de büyük bir gelir kaynağıdır. Süt sığırcılığında toplam gelirin yüzde 40’ını buzağı geliri oluşturuyor" dedi

27 Nisan 2018 Cuma 22:12
'Buzağı kayıplarını önleyeceğiz'
banner404

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, buzağı destekleme ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Buzağılar, sürülerin yenilenmesini sağlarken işletmeler için de büyük bir gelir kaynağıdır. Süt sığırcılığında toplam gelirin yüzde 40’ını buzağı geliri oluşturuyor. Hayvancılığımız için böylesine öneme sahip buzağılarda yaşanan kayıplar, et ve süt miktarında da ciddi kayıplara neden oluyor. Dolayısıyla hayvancılıkta sürdürülebilirliği sağlamak, buzağı kayıplarını önlemek ve hayvan hastalıklarıyla mücadele etmek amacıyla Bakanlıkça ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Bu çerçevede 2018 yılını 'buzağı kayıplarını önleme yılı' ilan ettik. Bu konuda farkındalık oluşturmak ve gerekli bilinçlendirmeyi sağlamak amacıyla 81 ilde toplantılar düzenliyoruz. Ayrıca hayvancılıkla ilgili işletmeleri, veteriner hekimlerimiz aracılığıyla devamlı kontrol altında tutuyor, onların bakım, sağlık, beslenme, barınma konularını birebir takip ediyoruz. Aşılama işlemlerini aşı bedeli almadan yapıyoruz” dedi.
'NAKİT HİBE DESTEĞİ VERİYORUZ'
"Bütün bu çalışmalarımızın yanı sıra üreticilerimize buzağı kayıplarını önlemek amacıyla nakit hibe desteği sağlıyoruz" diyen Bakan Fakıbaba şöyle konuştu: "Bu kapsamdaki desteklerimizi Türkvet’e kayıtlı 120 günlük ve programlı aşıları yapılmış buzağılar için veriyoruz. Bu doğrultuda 2018 yılı destekleme ödemeleri kapsamında ülke genelindeki 597 bin yetiştiricimize 2 milyon 509 bin baş buzağı için 1 milyar 200 milyon TL’lik ödeme yapacağız. Destek ödemelerini bugün saat 18.00’den sonra üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız. Ödemeler, gelen icmallere ve T.C. kimlik numaralarına göre gerçekleştirilecek. Bütün bu çalışmalarımızla buzağı kayıp oranını azaltıp, hayvancılığımızı daha da geliştireceğiz. Kurtardığımız her bir buzağıyla üreticilerimize, ülke hayvancılığımıza ve ekonomimize hep birlikte güç katacağız.” 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
GıdaTarım Ve HayvancılıkAhmet Eşref Fakıbaba
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'İsrafın önüne geçmeliyiz'
'İsrafın önüne geçmeliyiz'
TÜRSAF'tan TÜRSAB'a ziyaret
TÜRSAF'tan TÜRSAB'a ziyaret
Esnafa 'çığırtkanlık' uyarısı
Esnafa 'çığırtkanlık' uyarısı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim