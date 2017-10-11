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'Büyümedeki hızlanma sürecek'

Yıllık çekirdek enflasyon artışının yüzde 11’e çıktığını paylaşan ALSİAD, gıda ve enerji fiyatlarındaki artışın yıllık enflasyonda etkili olduğunu aktardı

'Büyümedeki hızlanma sürecek'

Yıllık çekirdek enflasyon artışının yüzde 11’e çıktığını paylaşan ALSİAD, gıda ve enerji fiyatlarındaki artışın yıllık enflasyonda etkili olduğunu aktardı

11 Ekim 2017 Çarşamba 21:59
'Büyümedeki hızlanma sürecek'
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ALANYA Sanayici ve İşadamları Derneği (ALSİAD) Haftalık Ekonomi Değerlendirme Notu yayınlandı. Yurt ve dünyadaki ekonomik gelişmelere yer verilen değerlendirme notunda Türkiye'deki gelişmelere şu şekilde yer verildi: Eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 11,2’ye yükseldi (önceki ay yüzde 10,7). TÜİK verilerine göre aylık enflasyon artışı ise yüzde 0,65 olarak gerçekleşti. Yıllık çekirdek enflasyon artışı ise yüzde 11’e çıktı. Bu ay fiyatlarda en yüksek artış, okulların açılmasının etkisiyle eğitim grubunda gerçekleşti (yüzde 2,1), onu ulaştırma grubu takip etti (yüzde 1,6). Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda, bu ay enflasyonun gıda ve enerji fiyatlarındaki artışın yıllık enflasyonda etkili olduğunu belirtti. TÜİK verilerine göre Ağustos ayında sanayi üretimi aylık olarak yüzde 0,1 azaldı. Yıllık olarak ise yüzde 5,2 oranında arttı. İmalat sanayi üretimi endeksi ise yıllık olarak yüzde 5,6 oranında arttı. Bu durum, ekonomik büyümedeki hızlanmanın üçüncü çeyrekte de süreceğine işaret ediyor. Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan Dış Ticaret Beklenti Anketi’nin sonuçlarına göre, dördüncü çeyrekte İhracat Beklenti Endeksi önceki çeyreğe göre 2,8 puan azalarak 123,7 seviyesine geriledi. Kayıtlı sipariş düzeyi ve gelecek 3 ayın ihracat beklentilerindeki gerileme bu durumda etkili oldu. İthalat Beklenti Endeksi ise 6,5 puan artarak 112,8 seviyesine çıktı.
ALMANYA'DA SANAYİ ÜRETİMİ ARTTI
ALSİAD'ın Haftalık Değerlendirme Notu'nda dünyadaki ekonomik gelişmeler ise şöyle değerlendirildi: ABD’de tarım dışı istihdam verisi 2010 yılından beri ilk kez Eylül ayında azaldı. Ancak ekonomistler, istihdam verilerinin FED’in faiz kararını etkilemeyeceği ve Aralık ayında bir kez daha faizlerin artırılacağı görüşünde birleşti. Euro Bölgesi’nde Sentix Yatırımcı Güven Endeksi Ekim ayında önceki aya göre 1,5 puan artarak 29,7’ye yükseldi. Son 10 yılın en yüksek seviyesini göre endeks, ekonomik faaliyetlerde hızlanmaya işaret etti. 
Almanya’da sanayi üretimi Ağustos ayında son 6 ayın en güçlü artışını kaydetti ve önceki aya göre yüzde 2,6 oranında arttı. Beklentiler yüzde 0,9 artış olacağı yönündeydi. IMF Başkanı Christine Lagarde, bu hafta yayınlanacak 'Küresel Ekonomik Görünüm Raporu' öncesinde küresel ekonomik toparlanmada güçlenme sinyalleri aldıklarını vurguladı. Lagarde, “iyi giden ekonominin, ülke yönetimleri ve firmalar tarafından harcanmaması gerektiğinin” altını çizdi. Hindistan Merkez Bankası geçen hafta düzenlenen toplantıda, politika faizini yüzde 6’a sabit tutma kararı aldı. Ülkenin ekonomik büyüme hızı ikinci çeyrekte yüzde 5,7’ye gerilemişti, bu nedenle bankanın faizleri aşağı çekmesi bekleniyordu. Merkez Bankası 2018 yılı büyüme tahminini de yüzde 7,3’ten yüzde 6,7’ye indirdi. 

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